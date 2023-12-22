Bild: в Киеве замалчивают реальную ситуацию на передовой

22 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Заявления Владимира Зеленского с каждым разом все меньше соответствуют действительности, заявил Пауль Ронцхаймер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные заявления украинских властей расходятся с реальным положением дел на фронте. Об этом рассказал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер, который побывал на фронте. «Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными. Эти три дня показали мне вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — поделился Пауль Ронцхаймер в соцсети X. Он отметил, что в военном конфликте время находится на стороне России. По его словам, у Киева большие проблемы с боеприпасами, количеством военных. Также ВСУ не могут перехватить инициативу на ключевых направлениях. Поэтому, как сказал Ронцхаймер, украинские власти должны открыто признать проблемы. Если Украина не будет получать новые пакеты военной помощи, то боеприпасов ей хватит только до апреля 2024 года. Такое мнение выдвигал украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передает RT. По его словам, дефицит боеприпасов в будущем вынудит Киев перенести запланированные операции на более поздний срок. Также недавно украинские подразделения, как отмечали некоторые российские военкоры, отступили из Степового. Это означает, что ВСУ потеряли северный маршрут подвоза боеприпасов к Авдеевке, за которую идут ожесточенные бои, передает МК.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Официальные заявления украинских властей расходятся с реальным положением дел на фронте. Об этом рассказал заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер, который побывал на фронте. «Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными. Эти три дня показали мне вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — поделился Пауль Ронцхаймер в соцсети X. Он отметил, что в военном конфликте время находится на стороне России. По его словам, у Киева большие проблемы с боеприпасами, количеством военных. Также ВСУ не могут перехватить инициативу на ключевых направлениях. Поэтому, как сказал Ронцхаймер, украинские власти должны открыто признать проблемы. Если Украина не будет получать новые пакеты военной помощи, то боеприпасов ей хватит только до апреля 2024 года. Такое мнение выдвигал украинский военный эксперт Алексей Гетьман, передает RT. По его словам, дефицит боеприпасов в будущем вынудит Киев перенести запланированные операции на более поздний срок. Также недавно украинские подразделения, как отмечали некоторые российские военкоры, отступили из Степового. Это означает, что ВСУ потеряли северный маршрут подвоза боеприпасов к Авдеевке, за которую идут ожесточенные бои, передает МК.RU.