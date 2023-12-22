Подоляк признал провал контрнаступления

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Подоляк считает, что украинцы за границей должны быть лишены всего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании [российско-украинского конфликта]», — сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».

Кроме того, Подоляк поддержал идею мобилизовать украинцев, живущих за границей. По его словам, их следует лишать всех пособий, а также вида на жительство в тех странах, где они находятся, передает МК. Ранее министр обороны Рустем Умеров предложил призывать в армию украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей, а также наказывать тех, кто будет уклоняться от призыва.

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Контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Да, наступательные операции не дали результата, которого мы бы с вами хотели. Поскольку тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании [российско-украинского конфликта]», — сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал». Кроме того, Подоляк поддержал идею мобилизовать украинцев, живущих за границей. По его словам, их следует лишать всех пособий, а также вида на жительство в тех странах, где они находятся, передает МК. Ранее министр обороны Рустем Умеров предложил призывать в армию украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, которые сейчас живут за границей, а также наказывать тех, кто будет уклоняться от призыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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