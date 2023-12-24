Рейс Utair из Тюмени в отдаленное село ЯНАО задержан на сутки. Скрин

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Задержка связана с плохой погодой в ямальском аэропорту Фото:

Рейс из Тюмени в ямальское село Толька авиакомпании Utair задерживается на сутки. Это следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Вылет должен был состояться 24 декабря в 9:25 местного времени.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Толька 24 декабря задержан. Плановое время вылета 9:25 24 декабря. Фактическое время вылета — 25 декабря 2023 года в 9:25», — сообщает информационное табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что перенос рейса связан с плохими метеоусловиями в аэропорту Тольки.

Рейс из Тюмени в село Толька перенесен на сутки
Рейс из Тюмени в село Толька перенесен на сутки

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Рейс из Тюмени в ямальское село Толька авиакомпании Utair задерживается на сутки. Это следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Вылет должен был состояться 24 декабря в 9:25 местного времени. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Толька 24 декабря задержан. Плановое время вылета 9:25 24 декабря. Фактическое время вылета — 25 декабря 2023 года в 9:25», — сообщает информационное табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что перенос рейса связан с плохими метеоусловиями в аэропорту Тольки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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