Задержка связана с плохой погодой в ямальском аэропорту
Рейс из Тюмени в ямальское село Толька авиакомпании Utair задерживается на сутки. Это следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Вылет должен был состояться 24 декабря в 9:25 местного времени.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Толька 24 декабря задержан. Плановое время вылета 9:25 24 декабря. Фактическое время вылета — 25 декабря 2023 года в 9:25», — сообщает информационное табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что перенос рейса связан с плохими метеоусловиями в аэропорту Тольки.
Рейс из Тюмени в село Толька перенесен на сутки
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