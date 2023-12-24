Рейс Utair из Тюмени в отдаленное село ЯНАО задержан на сутки. Скрин

24 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Задержка связана с плохой погодой в ямальском аэропорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс из Тюмени в ямальское село Толька авиакомпании Utair задерживается на сутки. Это следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Вылет должен был состояться 24 декабря в 9:25 местного времени. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Толька 24 декабря задержан. Плановое время вылета 9:25 24 декабря. Фактическое время вылета — 25 декабря 2023 года в 9:25», — сообщает информационное табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что перенос рейса связан с плохими метеоусловиями в аэропорту Тольки. Рейс из Тюмени в село Толька перенесен на сутки Онлайн-табло аэропорта Рощино

Рейс из Тюмени в ямальское село Толька авиакомпании Utair задерживается на сутки. Это следует из информации на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. Вылет должен был состояться 24 декабря в 9:25 местного времени. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Толька 24 декабря задержан. Плановое время вылета 9:25 24 декабря. Фактическое время вылета — 25 декабря 2023 года в 9:25», — сообщает информационное табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что перенос рейса связан с плохими метеоусловиями в аэропорту Тольки.