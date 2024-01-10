10 января 2024

Forbes: в Болгарии откроют участок для голосования на выборах президента РФ

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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, ящик для голосования, избирательный участок, урна для голосования
В Софии будет работать избирательный участок на выборах президента России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Болгарии будет работать участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Участок для голосования на выборах президента России откроют на территории посольства РФ в болгарской Софии», — передает Forbes слова Митрофановой. Она добавила, что это решение уже согласовано в болгарскими властями.

Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что ситуация в ряде зарубежных государств крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента РФ, передает RT.

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В Болгарии будет работать участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. «Участок для голосования на выборах президента России откроют на территории посольства РФ в болгарской Софии», — передает Forbes слова Митрофановой. Она добавила, что это решение уже согласовано в болгарскими властями. Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что ситуация в ряде зарубежных государств крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента РФ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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