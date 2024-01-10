Forbes: в Болгарии откроют участок для голосования на выборах президента РФ

В Болгарии будет работать участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
«Участок для голосования на выборах президента России откроют на территории посольства РФ в болгарской Софии», — передает Forbes слова Митрофановой. Она добавила, что это решение уже согласовано в болгарскими властями.
Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что ситуация в ряде зарубежных государств крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента РФ, передает RT.
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