Forbes: в Болгарии откроют участок для голосования на выборах президента РФ

11 января 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

В Софии будет работать избирательный участок на выборах президента России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Болгарии будет работать участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. «Участок для голосования на выборах президента России откроют на территории посольства РФ в болгарской Софии», — передает Forbes слова Митрофановой. Она добавила, что это решение уже согласовано в болгарскими властями. Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что ситуация в ряде зарубежных государств крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента РФ, передает RT.

В Болгарии будет работать участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом рассказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. «Участок для голосования на выборах президента России откроют на территории посольства РФ в болгарской Софии», — передает Forbes слова Митрофановой. Она добавила, что это решение уже согласовано в болгарскими властями. Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что ситуация в ряде зарубежных государств крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента РФ, передает RT.