Карта СВО на Украине 26 января: российские войска поразили три района скопления техники ВСУ

МО РФ: российские войска поразили три района скопления техники ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52М при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили пункт управления ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие поразили три опорных пункта и три района скопления техники ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ход СВО на Украине 26 января — в материале URA.RU.

Краснолиманское направление

Российские войска нанесли поражение штурмовым группам 117-й бригады территориальной обороны украинской армии в районах торского и червонодибровского участков. Потери ВСУ составили 270 военнослужащих, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты (БМП), восемь боевых бронированных машин (ББМ) и 20 автомобилей. Всего за сутки на данном участке фронта было уничтожено около 170 целей противника.

Купянское направление

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» уничтожили на купянском направлении две польские САУ Krab, состоящих на вооружении Украины. Сосредоточение украинских сил на данном участке фронта обнаружила разведка с помощью дронов.

Гаубицами Д-30 была уничтожена замаскированная боевая техника и живая сила ВСУ. Корректировка огня происходила с помощью беспилотников.

Российские военнослужащие нейтрализовали FPV-дроны с боевой частью на подлете к позициям САУ «Акация». Один из дронов успел сбросить боеприпас, но до цели он все равно не долетел.

Херсонско-Крымское направление

ВС РФ атаковали украинские подразделения в Крынках с помощью артиллерии и авиации, тем самым заставили их отойти с ряда позиций. Российские средства дальнего поражения атаковали позиции ВСУ в Херсоне, Садовом, Тягинке, Львовом, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Республиканце и Качкаровке. Украинская артиллерия вела огонь по российским позициям в Алешках, Пойме, Песчановке и Казачьих Лагерях.

Другие направления

На донецком направлении ВС РФ смогли продвинуться у Новомихайловки и Георгиевки. Атаковали у Невельского и Первомайского и Авдеевки. Российские военнослужащие вели штурмовые действия на участке фронта под Артемовском северо-западнее Клещеевки и в районе Богдановки.

Экипажи вертолетов Ка-52М при помощи неуправляемых авиаракет уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на луганском направлении. По словам командира экипажа вертолета с позывным Ориентир, боевая задача подразумевала атаку по площадной цели и укрепрайону противника.

На запорожском направлении артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. С этих пунктов велось наблюдение за левым берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны.

Ранее URA.RU приводило карту боевых действий на Украине за 24 января. Тогда жители Николаева сообщили о перемещении колонн техники ВСУ, двигающихся в направлении Снигиревского округа Херсонской области, который контролируется Украиной.