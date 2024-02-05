В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Депутат Алексей Гончаренко предложил ввести демобилизацию по прошествии 18 месяцев службы Фото:

В украинском парламенте зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации, который предлагает штрафы вместо блокировки счетов уклонистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Убираю нормы об ограничении прав на использование счетов, управление автомобилем, (пользование банковскими) карточками через решение суда… Предлагаю штрафовать», — пишет Гончаренко в своем telegram-канале.

Кроме того, в своей версии законопроекта он расширил норму, включающую в себя ставить на воинский учет и призывать по мобилизации ранее судимых, добавив в их перечень вышедших на свободу по амнистии, сказано в тексте. В основной версии законопроекта предусматривается призыв на воинский учет и мобилизацию тех, кто отбыл наказание за нетяжкие преступления и был осужден на условный срок.

Предложено также ввести демобилизацию из вооруженных сил после 18 месяцев службы. Это касается как контрактников, так и призванных по мобилизации, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины предложена доработанная версия законопроекта о мобилизации. По новым правилам, уклонисты могут лишиться прав, включая блокировку счетов и запрет на выезд за границу, через суд.

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В украинском парламенте зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации, который предлагает штрафы вместо блокировки счетов уклонистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Убираю нормы об ограничении прав на использование счетов, управление автомобилем, (пользование банковскими) карточками через решение суда… Предлагаю штрафовать», — пишет Гончаренко в своем telegram-канале. Кроме того, в своей версии законопроекта он расширил норму, включающую в себя ставить на воинский учет и призывать по мобилизации ранее судимых, добавив в их перечень вышедших на свободу по амнистии, сказано в тексте. В основной версии законопроекта предусматривается призыв на воинский учет и мобилизацию тех, кто отбыл наказание за нетяжкие преступления и был осужден на условный срок. Предложено также ввести демобилизацию из вооруженных сил после 18 месяцев службы. Это касается как контрактников, так и призванных по мобилизации, сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины предложена доработанная версия законопроекта о мобилизации. По новым правилам, уклонисты могут лишиться прав, включая блокировку счетов и запрет на выезд за границу, через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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