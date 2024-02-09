Минтруд предлагает расширить список профессий для альтернативной службы

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Альтернативная гражданская служба длится около двух лет в зависимости от выбранной профессии Фото:

Минтруд предложило в 1,5 раза расширить список профессией и должностей для альтернативной службы во время осеннего призыва. Об этом сообщает ведомство.

«Минтруд представил обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы», — говорится в тексте сообщения. Его приводит «Интерфакс».

Отмечается, что Минтруд предлагает включить в список профессий для альтернативной гражданской службы 76 позиций, увеличив его почти в двое. Ведомство предлагает внести изменения перед осенним призывом.

На данный момент есть список из только 149 профессий и 960 организаций. После изменений — 224 должностей и 1305 предприятий. Например, пройти альтернативную гражданскую службу можно, работая машинистом бульдозера, слесарем по обслуживанию тепловых сетей. В Минтруде напомнили, что такие списки формируются каждый год.

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Минтруд предложило в 1,5 раза расширить список профессией и должностей для альтернативной службы во время осеннего призыва. Об этом сообщает ведомство. «Минтруд представил обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы», — говорится в тексте сообщения. Его приводит «Интерфакс». Отмечается, что Минтруд предлагает включить в список профессий для альтернативной гражданской службы 76 позиций, увеличив его почти в двое. Ведомство предлагает внести изменения перед осенним призывом. На данный момент есть список из только 149 профессий и 960 организаций. После изменений — 224 должностей и 1305 предприятий. Например, пройти альтернативную гражданскую службу можно, работая машинистом бульдозера, слесарем по обслуживанию тепловых сетей. В Минтруде напомнили, что такие списки формируются каждый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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