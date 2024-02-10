Bloomberg: дни Германии как промышленной державы сочтены

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Германия. Из автобуса на ходу. Пайне Брауншвейг., завод
Причиной упадка можно назвать «политический паралич, охвативший Берлин» Фото:

Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. Причиной стала конкуренция со стороны США, снижение интереса Китая к товарам из Германии и энергетический кризис из-за прекращения поставки российского газа. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

«Последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США отдаляются от европейских стран и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками, а Китай становится более сильным соперником.

В статье подчеркнули, что причиной упадка можно назвать «политический паралич, охвативший Берлин». По словам авторов материала, «дни Германии, как промышленной сверхдержавы, подходят, вероятно, к концу». Отмечается, что объем промышленного производства уменьшается из-за конкурентности. Генеральный директор компании-поставщика производственного оборудования GEA Group AG Стефан Клеберт заявил, что отсутствует надежда на прекращение данной тенденции.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия становится беднее и не может обеспечить экономический рост. Прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро, если Германия выйдет из Евросоюза.

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Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. Причиной стала конкуренция со стороны США, снижение интереса Китая к товарам из Германии и энергетический кризис из-за прекращения поставки российского газа. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Последним ударом для некоторых производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США отдаляются от европейских стран и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками, а Китай становится более сильным соперником. В статье подчеркнули, что причиной упадка можно назвать «политический паралич, охвативший Берлин». По словам авторов материала, «дни Германии, как промышленной сверхдержавы, подходят, вероятно, к концу». Отмечается, что объем промышленного производства уменьшается из-за конкурентности. Генеральный директор компании-поставщика производственного оборудования GEA Group AG Стефан Клеберт заявил, что отсутствует надежда на прекращение данной тенденции. Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия становится беднее и не может обеспечить экономический рост. Прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро, если Германия выйдет из Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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