Трамп одним словом охарактеризовал Путина

Трамп считает Путина и Си Цзиньпина умными людьми
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Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным человеком Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как умного человека. В таком же ключе он высказался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

«Я знаю Владимира Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Его слова приводит РИА Новости. В таком же ключе он оценил и интеллект китайского лидера Си Цзиньпина.

Это не первый раз, когда Трамп положительно высказывается о Путине и Си Цзиньпине. Он также отмечал, что в свое время у него были хорошие отношения с обоими из них и он мог бы возобновить дипломатический подход. В США на осень 2024 года намечены президентские выборы. Трамп выступает кандидатом.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как умного человека. В таком же ключе он высказался и о председателе КНР Си Цзиньпине. «Я знаю Владимира Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Его слова приводит РИА Новости. В таком же ключе он оценил и интеллект китайского лидера Си Цзиньпина. Это не первый раз, когда Трамп положительно высказывается о Путине и Си Цзиньпине. Он также отмечал, что в свое время у него были хорошие отношения с обоими из них и он мог бы возобновить дипломатический подход. В США на осень 2024 года намечены президентские выборы. Трамп выступает кандидатом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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