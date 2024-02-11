Трамп одним словом охарактеризовал Путина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как умного человека. В таком же ключе он высказался и о председателе КНР Си Цзиньпине.
«Я знаю Владимира Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Его слова приводит РИА Новости. В таком же ключе он оценил и интеллект китайского лидера Си Цзиньпина.
Это не первый раз, когда Трамп положительно высказывается о Путине и Си Цзиньпине. Он также отмечал, что в свое время у него были хорошие отношения с обоими из них и он мог бы возобновить дипломатический подход. В США на осень 2024 года намечены президентские выборы. Трамп выступает кандидатом.
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