Британия ввела новые санкции против России и Белоруссии

Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны.
Согласно документу, в санкционный список вошли производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью. Кроме того, в перечень вошли физические лица, среди которых есть председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин. Также под ограничения попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ.
Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны. Согласно документу, в санкционный список вошли производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью. Кроме того, в перечень вошли физические лица, среди которых есть председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин. Также под ограничения попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ.