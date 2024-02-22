Британия ввела новые санкции против России и Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва.ЛГБТ, флаг великобритании, посольство великобритании, юнион джек, британский флаг
Британия ввела санкции против организаций из РФ, Беларуси, КНР, ОАЭ и Турции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Согласно документу, в санкционный список вошли производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью. Кроме того, в перечень вошли физические лица, среди которых есть председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин. Также под ограничения попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Об этом говорится на сайте правительства страны. Согласно документу, в санкционный список вошли производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью. Кроме того, в перечень вошли физические лица, среди которых есть председатель совета директоров «Мечел» Игорь Зюзин. Также под ограничения попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...