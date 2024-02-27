Байден высказался о «смертоносной» судьбе Украины

Джо Байден заявил, что у Киева срочные нужды
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Последствия отсутствия поддержки со стороны Вашингтона станут для Киева смертоносными. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — заявил Байден на встрече с лидерами конгресса. Он назвал нужны Киева срочными. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Байден сообщил, что время для Украины на исходе, так как ВС РФ перешли в активное наступление. В The Wall Sreet Journal отметили, что ожидания США относительно Украины не оправдались.
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