Байден высказался о «смертоносной» судьбе Украины

27 февраля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что у Киева срочные нужды Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последствия отсутствия поддержки со стороны Вашингтона станут для Киева смертоносными. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — заявил Байден на встрече с лидерами конгресса. Он назвал нужны Киева срочными. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Байден сообщил, что время для Украины на исходе, так как ВС РФ перешли в активное наступление. В The Wall Sreet Journal отметили, что ожидания США относительно Украины не оправдались.

Последствия отсутствия поддержки со стороны Вашингтона станут для Киева смертоносными. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — заявил Байден на встрече с лидерами конгресса. Он назвал нужны Киева срочными. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Байден сообщил, что время для Украины на исходе, так как ВС РФ перешли в активное наступление. В The Wall Sreet Journal отметили, что ожидания США относительно Украины не оправдались.