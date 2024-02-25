WSJ: ожидания США насчет Украины не совпали с реальностью

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Президент США. stock, владимир зеленский, Джо Байден,  stock
Помощь США Украине натолкнулась на значительные препятствия, пишет WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ожидания США относительно Украины не оправдались. Поддержка, оказываемая Вашингтоном украинской стороне, в противостоянии с более сильной Россией столкнулась с препятствиями, в том числе с необходимостью модернизации оборонной промышленности Запада. Об этом пишет The Wall Sreet Journal.

«Возглавляемые Америкой усилия по поддержке Украины в борьбе с ее более крупным противником столкнулись с целым рядом препятствий, в том числе с огромной задачей модернизации оборонно-промышленной базы Запада», — говорится в материале. Там добавили, что внутри США возникла проблема с увеличением военной помощи Украине.

Это вызвало сопротивление республиканцев, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа, которые сомневаются в важности Украины для американской безопасности и ставят под вопрос роль НАТО. Если США не продолжат свою военную поддержку, а Россия будет и дальше добиваться успехов, то предстоящая встреча НАТО может вызвать беспокойство относительно способности Белого дома выполнить свои военные обязательства в Европе и других регионах, заключил автор

Контрнаступление Украины провалилось, а это значит что пришло время для мирных переговоров, хотя украинский президент Владимир Зеленский выступает против этого, считает член палаты представителей США Энди Харрис. На фоне этого он выразил свое несогласие с выделением нового финансового транша Украине со стороны Вашингтона.

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Ожидания США относительно Украины не оправдались. Поддержка, оказываемая Вашингтоном украинской стороне, в противостоянии с более сильной Россией столкнулась с препятствиями, в том числе с необходимостью модернизации оборонной промышленности Запада. Об этом пишет The Wall Sreet Journal. «Возглавляемые Америкой усилия по поддержке Украины в борьбе с ее более крупным противником столкнулись с целым рядом препятствий, в том числе с огромной задачей модернизации оборонно-промышленной базы Запада», — говорится в материале. Там добавили, что внутри США возникла проблема с увеличением военной помощи Украине. Это вызвало сопротивление республиканцев, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа, которые сомневаются в важности Украины для американской безопасности и ставят под вопрос роль НАТО. Если США не продолжат свою военную поддержку, а Россия будет и дальше добиваться успехов, то предстоящая встреча НАТО может вызвать беспокойство относительно способности Белого дома выполнить свои военные обязательства в Европе и других регионах, заключил автор Контрнаступление Украины провалилось, а это значит что пришло время для мирных переговоров, хотя украинский президент Владимир Зеленский выступает против этого, считает член палаты представителей США Энди Харрис. На фоне этого он выразил свое несогласие с выделением нового финансового транша Украине со стороны Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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