WSJ: ожидания США насчет Украины не совпали с реальностью

25 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Помощь США Украине натолкнулась на значительные препятствия, пишет WSJ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ожидания США относительно Украины не оправдались. Поддержка, оказываемая Вашингтоном украинской стороне, в противостоянии с более сильной Россией столкнулась с препятствиями, в том числе с необходимостью модернизации оборонной промышленности Запада. Об этом пишет The Wall Sreet Journal. «Возглавляемые Америкой усилия по поддержке Украины в борьбе с ее более крупным противником столкнулись с целым рядом препятствий, в том числе с огромной задачей модернизации оборонно-промышленной базы Запада», — говорится в материале. Там добавили, что внутри США возникла проблема с увеличением военной помощи Украине. Это вызвало сопротивление республиканцев, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа, которые сомневаются в важности Украины для американской безопасности и ставят под вопрос роль НАТО. Если США не продолжат свою военную поддержку, а Россия будет и дальше добиваться успехов, то предстоящая встреча НАТО может вызвать беспокойство относительно способности Белого дома выполнить свои военные обязательства в Европе и других регионах, заключил автор Контрнаступление Украины провалилось, а это значит что пришло время для мирных переговоров, хотя украинский президент Владимир Зеленский выступает против этого, считает член палаты представителей США Энди Харрис. На фоне этого он выразил свое несогласие с выделением нового финансового транша Украине со стороны Вашингтона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ожидания США относительно Украины не оправдались. Поддержка, оказываемая Вашингтоном украинской стороне, в противостоянии с более сильной Россией столкнулась с препятствиями, в том числе с необходимостью модернизации оборонной промышленности Запада. Об этом пишет The Wall Sreet Journal. «Возглавляемые Америкой усилия по поддержке Украины в борьбе с ее более крупным противником столкнулись с целым рядом препятствий, в том числе с огромной задачей модернизации оборонно-промышленной базы Запада», — говорится в материале. Там добавили, что внутри США возникла проблема с увеличением военной помощи Украине. Это вызвало сопротивление республиканцев, поддерживающих экс-президента США Дональда Трампа, которые сомневаются в важности Украины для американской безопасности и ставят под вопрос роль НАТО. Если США не продолжат свою военную поддержку, а Россия будет и дальше добиваться успехов, то предстоящая встреча НАТО может вызвать беспокойство относительно способности Белого дома выполнить свои военные обязательства в Европе и других регионах, заключил автор Контрнаступление Украины провалилось, а это значит что пришло время для мирных переговоров, хотя украинский президент Владимир Зеленский выступает против этого, считает член палаты представителей США Энди Харрис. На фоне этого он выразил свое несогласие с выделением нового финансового транша Украине со стороны Вашингтона.