В мире Украина CNN: США могут задействовать остающиеся 4 млрд долларов для помощи Киеву 28 февраля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 + новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США рассматривает варианты использования оставшихся 4 млрд долларов, которые позволяют поставить Украине помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщают источники. «Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся 4 $ млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов», — передает информацию источников телеканал CNN. При этом уточняется, что окончательное решение еще не принято. Речь идет о средствах в рамках программы передачи вооружения Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Ранее сообщалось, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам. При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике США. США рассматривает варианты использования оставшихся 4 млрд долларов, которые позволяют поставить Украине помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщают источники. «Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся 4 $ млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов», — передает информацию источников телеканал CNN. При этом уточняется, что окончательное решение еще не принято. Речь идет о средствах в рамках программы передачи вооружения Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Ранее сообщалось, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам. При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям