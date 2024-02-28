CNN: США могут задействовать остающиеся 4 млрд долларов для помощи Киеву

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США рассматривает варианты использования оставшихся 4 млрд долларов, которые позволяют поставить Украине помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщают источники.

«Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся 4 $ млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов», — передает информацию источников телеканал CNN. При этом уточняется, что окончательное решение еще не принято. Речь идет о средствах в рамках программы передачи вооружения Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона.

Ранее сообщалось, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам. При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике США.

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США рассматривает варианты использования оставшихся 4 млрд долларов, которые позволяют поставить Украине помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщают источники. «Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся 4 $ млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов», — передает информацию источников телеканал CNN. При этом уточняется, что окончательное решение еще не принято. Речь идет о средствах в рамках программы передачи вооружения Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Ранее сообщалось, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам. При этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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