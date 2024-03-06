Глава МИД Венгрии положительно оценил реакцию Шольца на слитый разговор военных

07 марта 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Глава МИД Венгрии положительно оценил реакцию Шольца Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе от поставок ракет «Taurus» на Украину. Он посчитал такое действие разумным. «Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа „Taurus“ Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — заявил Сийрято в комментарии РИА Новости. Это заявление последовало после публикации аудиозаписи разговора офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась возможность отправки ракет Taurus на Украину и их использование для атаки на Крымский мост. Военные на записи рассматривали методы поставки и обучения украинских военных без явного пересечения «красной линии» и прямого участия в конфликте.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе от поставок ракет «Taurus» на Украину. Он посчитал такое действие разумным. «Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа „Taurus“ Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — заявил Сийрято в комментарии РИА Новости. Это заявление последовало после публикации аудиозаписи разговора офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась возможность отправки ракет Taurus на Украину и их использование для атаки на Крымский мост. Военные на записи рассматривали методы поставки и обучения украинских военных без явного пересечения «красной линии» и прямого участия в конфликте.