Тренер Тарасова: спортсменов из РФ вынуждают «продать Родину» ради Олимпиады

21 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Спортсменов из РФ вынуждают «продать Родину» ради Олимпиады, заявила Татьяна Тарасова Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для того чтобы российские спортсмены смогли получить допуск на участие в предстоящих Олимпийских играх, их вынуждают «продать Родину». С таким заявлением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать Родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Татьяна Тарасова в разговоре со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Ее слова передает Sport 24. Вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) создает такие условия для участия в Олимпиаде, которые не сможет выполнить ни один российский спортсмен. Еще до этого в самом МОК заявляли, что не намерены заставлять от спортсменов из РФ осуждения спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того чтобы российские спортсмены смогли получить допуск на участие в предстоящих Олимпийских играх, их вынуждают «продать Родину». С таким заявлением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать Родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Татьяна Тарасова в разговоре со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Ее слова передает Sport 24. Вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) создает такие условия для участия в Олимпиаде, которые не сможет выполнить ни один российский спортсмен. Еще до этого в самом МОК заявляли, что не намерены заставлять от спортсменов из РФ осуждения спецоперации на Украине.