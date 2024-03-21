Тренер Тарасова: спортсменов из РФ вынуждают «продать Родину» ради Олимпиады

Для того чтобы российские спортсмены смогли получить допуск на участие в предстоящих Олимпийских играх, их вынуждают «продать Родину». С таким заявлением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать Родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Татьяна Тарасова в разговоре со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Ее слова передает
Вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) создает такие условия для участия в Олимпиаде, которые не сможет выполнить ни один российский спортсмен. Еще до этого в самом МОК заявляли, что не намерены заставлять от спортсменов из РФ осуждения спецоперации на Украине.
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