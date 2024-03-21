Тренер Тарасова: спортсменов из РФ вынуждают «продать Родину» ради Олимпиады

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Спортсменов из РФ вынуждают «продать Родину» ради Олимпиады, заявила Татьяна Тарасова Фото:
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Для того чтобы российские спортсмены смогли получить допуск на участие в предстоящих Олимпийских играх, их вынуждают «продать Родину». С таким заявлением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать Родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Татьяна Тарасова в разговоре со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Ее слова передает Sport 24.

Вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) создает такие условия для участия в Олимпиаде, которые не сможет выполнить ни один российский спортсмен. Еще до этого в самом МОК заявляли, что не намерены заставлять от спортсменов из РФ осуждения спецоперации на Украине.

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Для того чтобы российские спортсмены смогли получить допуск на участие в предстоящих Олимпийских играх, их вынуждают «продать Родину». С таким заявлением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать Родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Татьяна Тарасова в разговоре со спортивным телеканалом «Матч ТВ». Ее слова передает Sport 24. Вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) создает такие условия для участия в Олимпиаде, которые не сможет выполнить ни один российский спортсмен. Еще до этого в самом МОК заявляли, что не намерены заставлять от спортсменов из РФ осуждения спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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