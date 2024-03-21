Вице-премьер Чернышенко оценил условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Чернышенко: МОК создал условия, что россияне не могут участвовать в Олимпиаде
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Технопром. Новосибирск, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко сообщил, что никто из спортсменов РФ не могут участвовать на Олимпиаде Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) создал условия, при которых практически ни один российский спортсмен не сможет участвовать на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко.

«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже», — заявил Чернышенко. Его слова передает РИА Новости.

Ранее МОК не разрешил индивидуальным нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.

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Международный олимпийский комитет (МОК) создал условия, при которых практически ни один российский спортсмен не сможет участвовать на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко. «МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже», — заявил Чернышенко. Его слова передает РИА Новости. Ранее МОК не разрешил индивидуальным нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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