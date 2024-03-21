Вице-премьер Чернышенко оценил условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) создал условия, при которых практически ни один российский спортсмен не сможет участвовать на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта Дмитрий Чернышенко.
«МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпиаду в Париже», — заявил Чернышенко. Его слова передает РИА Новости.
Ранее МОК не разрешил индивидуальным нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских Игр. Она пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Решение об и участии в церемонии закрытия соревнований будет принято позже.
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