Террористы из «Крокуса» могли скрыться на белом Renault

23 марта 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Террористы могли скрыться на Renault Symbol (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Террористы, которые открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», могли скрыться на белом Renault. Об этом сообщили журналисты. «Напавшие на „Крокус Сити Холл“ террористы, предположительно, скрылись на белом Renault», — написали РИА Новости, у которых есть в распоряжении фотография. На кадре видна машина Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после этого устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. После этого журналисты сообщили, что был задержан один неизвестный. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы, которые открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», могли скрыться на белом Renault. Об этом сообщили журналисты. «Напавшие на „Крокус Сити Холл“ террористы, предположительно, скрылись на белом Renault», — написали РИА Новости, у которых есть в распоряжении фотография. На кадре видна машина Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после этого устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. После этого журналисты сообщили, что был задержан один неизвестный. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.