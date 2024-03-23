Террористы из «Крокуса» могли скрыться на белом Renault

Террористы, которые открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», могли скрыться на белом Renault. Об этом сообщили журналисты.
«Напавшие на „Крокус Сити Холл“ террористы, предположительно, скрылись на белом Renault», — написали РИА Новости, у которых есть в распоряжении фотография. На кадре видна машина Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после этого устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. После этого журналисты сообщили, что был задержан один неизвестный. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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