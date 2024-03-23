Террористы из «Крокуса» могли скрыться на белом Renault

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Террористы могли скрыться на Renault Symbol (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Террористы, которые открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», могли скрыться на белом Renault. Об этом сообщили журналисты.

«Напавшие на „Крокус Сити Холл“ террористы, предположительно, скрылись на белом Renault», — написали РИА Новости, у которых есть в распоряжении фотография. На кадре видна машина Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после этого устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. После этого журналисты сообщили, что был задержан один неизвестный. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Террористы, которые открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», могли скрыться на белом Renault. Об этом сообщили журналисты. «Напавшие на „Крокус Сити Холл“ террористы, предположительно, скрылись на белом Renault», — написали РИА Новости, у которых есть в распоряжении фотография. На кадре видна машина Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, а после этого устроили пожар. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. После этого журналисты сообщили, что был задержан один неизвестный. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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