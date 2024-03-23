Хинштейн: СОБР покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Бойцы СОБР эвакуируют людей и ищут преступников Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Сотрудникам специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) пришлось выйти из здания «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. Однако они отработали несколько этажей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание „Крокус Сити Холл“ из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотни сотрудников МЧС, а также три вертолета работают на месте ЧП. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) пришлось выйти из здания «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. Однако они отработали несколько этажей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание „Крокус Сити Холл“ из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотни сотрудников МЧС, а также три вертолета работают на месте ЧП. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...