Хинштейн: СОБР покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

23 марта 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Бойцы СОБР эвакуируют людей и ищут преступников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Сотрудникам специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) пришлось выйти из здания «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. Однако они отработали несколько этажей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание „Крокус Сити Холл“ из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотни сотрудников МЧС, а также три вертолета работают на месте ЧП. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) пришлось выйти из здания «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. Однако они отработали несколько этажей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание „Крокус Сити Холл“ из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Александр Хинштейн сообщил, что бойцы СОБР и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Сотни сотрудников МЧС, а также три вертолета работают на месте ЧП. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.