Петербурженка украла цветы и игрушки с мемориала жертв теракта в «Крокусе». Видео

24 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Женщина после беседы вернула украденные цветы и игрушки к мемориалу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Санкт-Петербурге женщина украла игрушки и цветы с мемориала, который посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что не слышала о трагедии, а цветы не должны стоять без воды. Это произошло на станции метро «Технологический институт», рядом с которой в 2017 году разорвалась бомба. «Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — заявила женщина, когда ее с цветами остановил сотрудник метро, сообщает издание «Ридус». Пассажиры были возмущены ее словами. Они отмечали, что она пыталась украсть не только цветы, но и игрушки. После беседы все предметы были возвращены к мемориалу. История произошла на станции «Технологический институт». Это особое место для горожан, ведь на перегоне между ней и «Сенной площадью» в 2017 году произошел теракт. Тогда погибли 17 человек. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 133 человека, 152 ранены. Они подожгли здание, крыша которого обрушилась. Под завалами оказались сотни людей. К ночи 24 марта спасательные работы были прекращены, поисковая операция продолжается. По всей России и миру 24 марта объявлен днем траура. Люди приносят цветы и игрушки к мемориалам. Президент России Владимир Путин заявил, что будет оказана вся необходимую помощь семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге женщина украла игрушки и цветы с мемориала, который посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что не слышала о трагедии, а цветы не должны стоять без воды. Это произошло на станции метро «Технологический институт», рядом с которой в 2017 году разорвалась бомба. «Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — заявила женщина, когда ее с цветами остановил сотрудник метро, сообщает издание «Ридус». Пассажиры были возмущены ее словами. Они отмечали, что она пыталась украсть не только цветы, но и игрушки. После беседы все предметы были возвращены к мемориалу. История произошла на станции «Технологический институт». Это особое место для горожан, ведь на перегоне между ней и «Сенной площадью» в 2017 году произошел теракт. Тогда погибли 17 человек. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 133 человека, 152 ранены. Они подожгли здание, крыша которого обрушилась. Под завалами оказались сотни людей. К ночи 24 марта спасательные работы были прекращены, поисковая операция продолжается. По всей России и миру 24 марта объявлен днем траура. Люди приносят цветы и игрушки к мемориалам. Президент России Владимир Путин заявил, что будет оказана вся необходимую помощь семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, передает RT.