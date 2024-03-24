Очевидец опубликовал кадры нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Видео

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
По последним данным, от рук террористов погибли 133 человека, пострадали 152 Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Появилось новые кадры того, как террористы проникли в здание «Крокус Сити Холл». Очевидец снял видео в момент, когда преступники стали расстреливать людей в холле. Кадры распространились в СМИ.

«На записи слышно, как люди, оказавшиеся буквально в заложниках, бегут в разные стороны, пытаясь хоть как-то скрыться от преступников. Они кричат, пытаясь предупредить окружающих о беде», — сообщает Пятый канал. На видео также можно заметить, как люди закрывают своими телами других и прячутся за колонной и столиками кафетерия.

Сейчас спасательная операция в «Крокусе» завершена. Террористы 22 марта не только расстреляли десятки людей, но и подожгли здание, крыша которого обрушилась на следующий день. Для спасения людей из-под завалов была привлечена тяжелая техника. Подробности — в материале URA.RU.

Террористы уже пойманы. Их остановили в Брянской области. По словам президента России Владимира Путина, у группы были связи на украинской стороне, передает RT. Террористов доставят Москву, где они предстанут перед судом. По последним данным, от их рук погибли 133 человека, а пострадали 152.

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Появилось новые кадры того, как террористы проникли в здание «Крокус Сити Холл». Очевидец снял видео в момент, когда преступники стали расстреливать людей в холле. Кадры распространились в СМИ. «На записи слышно, как люди, оказавшиеся буквально в заложниках, бегут в разные стороны, пытаясь хоть как-то скрыться от преступников. Они кричат, пытаясь предупредить окружающих о беде», — сообщает Пятый канал. На видео также можно заметить, как люди закрывают своими телами других и прячутся за колонной и столиками кафетерия. Сейчас спасательная операция в «Крокусе» завершена. Террористы 22 марта не только расстреляли десятки людей, но и подожгли здание, крыша которого обрушилась на следующий день. Для спасения людей из-под завалов была привлечена тяжелая техника. Подробности — в материале URA.RU. Террористы уже пойманы. Их остановили в Брянской области. По словам президента России Владимира Путина, у группы были связи на украинской стороне, передает RT. Террористов доставят Москву, где они предстанут перед судом. По последним данным, от их рук погибли 133 человека, а пострадали 152.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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