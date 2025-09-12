12 сентября 2025

Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый же день выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы субъектов голосуют на выборах
Главы субъектов голосуют на выборах Фото:

В первый день единого дня голосования на выборах в России проголосовали около половины избираемых глав регионов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Проголосовали девять глав регионов, в том числе временно исполняющих обязанности», — пишет газета. Уточняется, что главу Ненецкого автономного округа изберут депутаты заксобрания.

На данный момент проголосовали — Владимир Солодов (Камчатский край), Мария Костюк (Еврейская автономная область, врио), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Ситников (Костромская область), Денис Паслер (Свердловская область, врио), Евгений Солнцев (Оренбургская область, врио), Александр Дронов (Новгородская область, врио), Ростислав Гольдштейн (Республика Коми, врио), Олег Николаев (Чувашия). Всего будут избраны 20 губернаторов.

Голосование в России проходит с 12 по 14 сентября 2025 года, в ходе которого в 20 регионах выбирают губернаторов. В выборах участвуют 94 кандидата от 11 партий и один самовыдвиженец, голосование организовано как по месту жительства, так и на экстерриториальных участках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первый день единого дня голосования на выборах в России проголосовали около половины избираемых глав регионов. Об этом сообщает газета «Ведомости». «Проголосовали девять глав регионов, в том числе временно исполняющих обязанности», — пишет газета. Уточняется, что главу Ненецкого автономного округа изберут депутаты заксобрания. На данный момент проголосовали — Владимир Солодов (Камчатский край), Мария Костюк (Еврейская автономная область, врио), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Ситников (Костромская область), Денис Паслер (Свердловская область, врио), Евгений Солнцев (Оренбургская область, врио), Александр Дронов (Новгородская область, врио), Ростислав Гольдштейн (Республика Коми, врио), Олег Николаев (Чувашия). Всего будут избраны 20 губернаторов. Голосование в России проходит с 12 по 14 сентября 2025 года, в ходе которого в 20 регионах выбирают губернаторов. В выборах участвуют 94 кандидата от 11 партий и один самовыдвиженец, голосование организовано как по месту жительства, так и на экстерриториальных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...