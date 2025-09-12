Почти половина избираемых губернаторов проголосовала в первый же день выборов

В первый день единого дня голосования на выборах в России проголосовали около половины избираемых глав регионов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
«Проголосовали девять глав регионов, в том числе временно исполняющих обязанности», — пишет газета. Уточняется, что главу Ненецкого автономного округа изберут депутаты заксобрания.
На данный момент проголосовали — Владимир Солодов (Камчатский край), Мария Костюк (Еврейская автономная область, врио), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Ситников (Костромская область), Денис Паслер (Свердловская область, врио), Евгений Солнцев (Оренбургская область, врио), Александр Дронов (Новгородская область, врио), Ростислав Гольдштейн (Республика Коми, врио), Олег Николаев (Чувашия). Всего будут избраны 20 губернаторов.
Голосование в России проходит с 12 по 14 сентября 2025 года, в ходе которого в 20 регионах выбирают губернаторов. В выборах участвуют 94 кандидата от 11 партий и один самовыдвиженец, голосование организовано как по месту жительства, так и на экстерриториальных участках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.