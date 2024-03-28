«Яндекс музыка» заблокировала страницу исполнителя Ap$ent

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«Яндекс музыка» выполнила предписание Роскомнадзора Фото:

Музыкальный сервис «Яндекс музыка» ограничил доступ к странице белорусского артиста Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк— прим. URA.RU). При переходе на нее появляется уведомление о том, что страница исполнителя недоступна по требованию Роскомнадзора (РКН).

«Яндекс музыка» 27 марта получила от Роскомнадзора требование об ограничении доступа к странице Ap$ent. Мы обратились в РКН и Генпрокуратуру за разъяснениями», — сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс музыка».

В других музыкальных стримингах — «VK музыка» и «МТС музыка» профиль артиста пока доступен. Самый популярный трек исполнителя Ap$ent — «Можно я с тобой» входит в топ-чарты музыкальных сервисов РФ. По состоянию на 27 марта он занимал второе место в чартах «Яндекс музыки» и «МТС музыки». На YouTube этот клип имеет более 7 млн просмотров.

Артист Кисляк долгое время жил в Белоруссии. Песня «Можно я с тобой» была написана в 2022 году после скандала с его женой Марией — она оскорбила президента Белоруссии Александра Лукашенко в комментариях telegram-канала. Супруги эмигрировали в Грузию, чтобы Мария Кисляк могла избежать наказания — суд приговорил ее к году ограничения свободы.

Роскомнадзор РФ ранее заблокировал в «Яндекс Музыке» трек «В суде 09.01.2024», где режиссер Евгения Беркович обращается к суду. Запрещенное произведение было основано на стихотворном выступлении Беркович в суде. Трек на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, музыканты Влади, Krec, Лигалайз, поэт Наум Блик, журналистка Катерина Гордеева*(признана в РФ иностранным агентом).

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Музыкальный сервис «Яндекс музыка» ограничил доступ к странице белорусского артиста Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк— прим. URA.RU). При переходе на нее появляется уведомление о том, что страница исполнителя недоступна по требованию Роскомнадзора (РКН). «Яндекс музыка» 27 марта получила от Роскомнадзора требование об ограничении доступа к странице Ap$ent. Мы обратились в РКН и Генпрокуратуру за разъяснениями», — сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекс музыка». В других музыкальных стримингах — «VK музыка» и «МТС музыка» профиль артиста пока доступен. Самый популярный трек исполнителя Ap$ent — «Можно я с тобой» входит в топ-чарты музыкальных сервисов РФ. По состоянию на 27 марта он занимал второе место в чартах «Яндекс музыки» и «МТС музыки». На YouTube этот клип имеет более 7 млн просмотров. Артист Кисляк долгое время жил в Белоруссии. Песня «Можно я с тобой» была написана в 2022 году после скандала с его женой Марией — она оскорбила президента Белоруссии Александра Лукашенко в комментариях telegram-канала. Супруги эмигрировали в Грузию, чтобы Мария Кисляк могла избежать наказания — суд приговорил ее к году ограничения свободы. Роскомнадзор РФ ранее заблокировал в «Яндекс Музыке» трек «В суде 09.01.2024», где режиссер Евгения Беркович обращается к суду. Запрещенное произведение было основано на стихотворном выступлении Беркович в суде. Трек на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, музыканты Влади, Krec, Лигалайз, поэт Наум Блик, журналистка Катерина Гордеева*(признана в РФ иностранным агентом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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