РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду

28 января 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Произведение основано на стихотворном выступлении Беркович в суде 9 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роскомнадзор РФ заблокировал в «Яндекс Музыке» трек «В суде 09.01.2024», где режиссер Евгения Беркович обращается к суду. Информация об этом указана на самой платформе. «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — указано на платформе «Яндекс Музыка». Произведение основано на стихотворном выступлении Беркович в суде 9 января 2024 года. Трек на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, музыканты Влади, Krec, Лигалайз, поэт Наум Блик, журналистка Катерина Гордеева*(признана в РФ иностранным агентом). На других платформах, в том числе в «VK Музыка», запись доступна для прослушивания. Беркович арестовали в мае 2023 года. На нее завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причина — в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. В январе 2024 года замоскворецкий суд Москвы продлил обвиняемым арест до 10 марта. В январе сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович. В ней определили, что пьеса романтизировала образ террориста, чтобы сделать его образ более привлекательным, а также отметили дискриминацию русских мужчин. * Катерину Гордееву Минюст РФ признал иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роскомнадзор РФ заблокировал в «Яндекс Музыке» трек «В суде 09.01.2024», где режиссер Евгения Беркович обращается к суду. Информация об этом указана на самой платформе. «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — указано на платформе «Яндекс Музыка». Произведение основано на стихотворном выступлении Беркович в суде 9 января 2024 года. Трек на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, музыканты Влади, Krec, Лигалайз, поэт Наум Блик, журналистка Катерина Гордеева*(признана в РФ иностранным агентом). На других платформах, в том числе в «VK Музыка», запись доступна для прослушивания. Беркович арестовали в мае 2023 года. На нее завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причина — в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. В январе 2024 года замоскворецкий суд Москвы продлил обвиняемым арест до 10 марта. В январе сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович. В ней определили, что пьеса романтизировала образ террориста, чтобы сделать его образ более привлекательным, а также отметили дискриминацию русских мужчин. * Катерину Гордееву Минюст РФ признал иностранным агентом