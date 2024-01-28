РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду

Роскомнадзор РФ заблокировал в «Яндекс Музыке» трек «В суде 09.01.2024», где режиссер Евгения Беркович обращается к суду. Информация об этом указана на самой платформе.
«Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать», — указано на платформе «Яндекс Музыка».
Произведение основано на стихотворном выступлении Беркович в суде 9 января 2024 года. Трек на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, музыканты Влади, Krec, Лигалайз, поэт Наум Блик, журналистка Катерина Гордеева*(признана в РФ иностранным агентом). На других платформах, в том числе в «VK Музыка», запись доступна для прослушивания.
Беркович арестовали в мае 2023 года. На нее завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причина — в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. В январе 2024 года замоскворецкий суд Москвы продлил обвиняемым арест до 10 марта.
В январе сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович. В ней определили, что пьеса романтизировала образ террориста, чтобы сделать его образ более привлекательным, а также отметили дискриминацию русских мужчин.
* Катерину Гордееву Минюст РФ признал иностранным агентом
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