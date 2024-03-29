Денежные переводы для клиентов Райффайзенбанка временно недоступны

29 марта 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Клиенты Райффайзенбанка временно не могут проводить денежные переводы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В приложении Райффайзенбанка произошел сбой: клиенты временно не могут осуществлять переводы средств по номеру телефона и между счетами. Об этом сообщил сам банк. «Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — сообщили в компании. За последнее время это не первый сбой в Райффайзенбанке. В конце февраля представители сообщали о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Тогда это объясняли отзывом лицензии QIWI Банка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой: клиенты временно не могут осуществлять переводы средств по номеру телефона и между счетами. Об этом сообщил сам банк. «Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — сообщили в компании. За последнее время это не первый сбой в Райффайзенбанке. В конце февраля представители сообщали о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Тогда это объясняли отзывом лицензии QIWI Банка.