Денежные переводы для клиентов Райффайзенбанка временно недоступны

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Клиенты Райффайзенбанка временно не могут проводить денежные переводы Фото:

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой: клиенты временно не могут осуществлять переводы средств по номеру телефона и между счетами. Об этом сообщил сам банк.

«Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — сообщили в компании.

За последнее время это не первый сбой в Райффайзенбанке. В конце февраля представители сообщали о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Тогда это объясняли отзывом лицензии QIWI Банка.

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В приложении Райффайзенбанка произошел сбой: клиенты временно не могут осуществлять переводы средств по номеру телефона и между счетами. Об этом сообщил сам банк. «Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — сообщили в компании. За последнее время это не первый сбой в Райффайзенбанке. В конце февраля представители сообщали о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Тогда это объясняли отзывом лицензии QIWI Банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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