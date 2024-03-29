Денежные переводы для клиентов Райффайзенбанка временно недоступны

Клиенты Райффайзенбанка временно не могут проводить денежные переводы
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой: клиенты временно не могут осуществлять переводы средств по номеру телефона и между счетами. Об этом сообщил сам банк.
«Перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — сообщили в компании.
За последнее время это не первый сбой в Райффайзенбанке. В конце февраля представители сообщали о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение. Тогда это объясняли отзывом лицензии QIWI Банка.
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