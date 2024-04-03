Володин жестко отчитал депутатов во время отчета правительства

Володин отчитал депутатов, которые ушли из зала во время отчета правительства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин разозлился из-за депутатов, покинувших отчет правительства раньше времени Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина отчитал депутатов за то, что они рано ушли с заседания. Спикер думы заявил, что покинувшие мероприятие рискуют в дальнейшем не переизбраться.

Новость по теме
Мишустин рассказал о новой налоговой системе и льготах для участников СВО: главное из отчета

«Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят — задумайтесь, что касается самореализации в политике. <…> Те, кто ушел, может потом не переизбираться», — заявил Вячеслав Володин. Трансляцию отчета правительства ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте».

Спикер Госдумы подчеркнул, что если кто-то не может найти сил, чтобы дослушать доклад, стоит задаться вопросом, тем ли он занимается. Также Володин отметил, что правительство вовсе работает круглые сутки.

Мишустин 3 апреля выступает с отчетом о работе правительства за 2023 год. Это его пятое выступление с момента назначения на пост премьера в 2020 году. Предполагается, что он может покинуть должность из-за смены правительства на фоне вступления Владимира Путина на должность президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина отчитал депутатов за то, что они рано ушли с заседания. Спикер думы заявил, что покинувшие мероприятие рискуют в дальнейшем не переизбраться. «Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят — задумайтесь, что касается самореализации в политике. <…> Те, кто ушел, может потом не переизбираться», — заявил Вячеслав Володин. Трансляцию отчета правительства ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте». Спикер Госдумы подчеркнул, что если кто-то не может найти сил, чтобы дослушать доклад, стоит задаться вопросом, тем ли он занимается. Также Володин отметил, что правительство вовсе работает круглые сутки. Мишустин 3 апреля выступает с отчетом о работе правительства за 2023 год. Это его пятое выступление с момента назначения на пост премьера в 2020 году. Предполагается, что он может покинуть должность из-за смены правительства на фоне вступления Владимира Путина на должность президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...