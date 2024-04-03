Володин жестко отчитал депутатов во время отчета правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина отчитал депутатов за то, что они рано ушли с заседания. Спикер думы заявил, что покинувшие мероприятие рискуют в дальнейшем не переизбраться.
«Коллеги, обращаю внимание, мы только в середине пути нашего разговора. И вот те, кто в регионах уходят — задумайтесь, что касается самореализации в политике. <…> Те, кто ушел, может потом не переизбираться», — заявил Вячеслав Володин. Трансляцию отчета правительства ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
Спикер Госдумы подчеркнул, что если кто-то не может найти сил, чтобы дослушать доклад, стоит задаться вопросом, тем ли он занимается. Также Володин отметил, что правительство вовсе работает круглые сутки.
Мишустин 3 апреля выступает с отчетом о работе правительства за 2023 год. Это его пятое выступление с момента назначения на пост премьера в 2020 году. Предполагается, что он может покинуть должность из-за смены правительства на фоне вступления Владимира Путина на должность президента.
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