Мишустин рассказал о новой налоговой системе и льготах для участников СВО: главное из отчета

Мишустин: новая налоговая система снизит неравенство в обществе

03 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отчитался об итогах работы правительства за 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России намерено ввести новую налоговую систему, которая снизит неравенство, и освободить участников СВО от имущественного налога. Также были проиндексированы выплаты для повышения доходов граждан. Об этих и других мерах поддержки россиян рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Налоговая система против неравенства Модернизация фискальной системы в РФ необходима не только для пополнения казны, но также для сокращения неравенства в обществе, сказал Мишустин. Кроме того, налоги служат для развития регионов страны. Поддержка участников спецоперации Правительство планирует снизить нагрузку на участников СВО, освободив их от налога на имущество. Премьер-министр подчеркнул, что помощь государства тем, кто защищает воинский долг, должна оказываться в полном объеме. Трансляцию отчета URA.RU ведет на сайте агентства. Индексация выплат В 2023 году правительство проиндексировало различные выплаты и пенсии для повышения благосостояния россиян. Мишустин уточнил, что за прошлый год страховые пенсии были увеличены в общей сложности на 15%. Повышение зарплат работникам школ Кабмин увеличит зарплаты на пять тысяч рублей учителям, занимающимся классным руководством и кураторством. Такая же прибавка ждет советников директоров в школах и колледжах. Помимо этого, оплата труда вырастет вдвое у педагогов, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. По словам Мишустина, в таких городах и селах более 560 учителей. Бесплатный газ для СНТ Одной из задач правительства стоит улучшение жилищных условий для тех, кто живет в садоводческих некоммерческих товариществах. Так, семьи с детьми и родных участников СВО намерены бесплатно обеспечить газом. При этом власти помогают гражданам с покупкой необходимого оборудования, взяв на себя расходы в 100 тысяч рублей на каждый участок. Забота о школьниках и дошкольниках Российское правительство активно занимается обновлением дошкольных учреждений, из-за чего теперь они способны вместить на 157 тысяч учеников, чем четыре года назад. Благодаря развитию таких учреждений родителям стало гораздо легче устроить своих детей. Также младшеклассники обеспечены бесплатными горячими обедами по инициативе президента России Владимира Путина. Для учеников, которым далеко добираться до школы, организован развоз, подчеркнул председатель кабмина. Правила выдачи больничных Глава кабмина заявил, что поручил Минздраву РФ донести до регионов информацию о единых правилах выдачи больничных листов. Также он попросил ведомство сообщать о случаях отказа предоставления больничных. Обновление ЖКХ Премьер-министр отметил, что коммунальная инфраструктура в РФ нуждается в модернизации. Поэтому правительством была запущена программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой началась реализация порядка тысячи мероприятий. Обращения и благодарность В ходе отчета Мишустин поблагодарил парламентариев за то, что те поддерживали большинство инициатив правительства в социальной и экономической сферах. Он подчеркнул, что таким образом было решено множество важнейших задач, стоявших перед страной. Также председатель кабмина выразил благодарность Генпрокуратуре, которая помогла правительству получить новое качество контроля в стране. По его словам, акцент с проверок был смещен на профилактику. При обращении к медикам премьер-министр отметил их самоотверженную работу по всей стране. Также он пожелал врачам и их родным крепкого здоровья. Премьер отчитался, что для обеспечения военных были задействованы сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро. По его словам, инженеры разрабатывали передовые образцы вооружения, техники, снаряжения, а также средства радиоэлектронной борьбы. Была выражена благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову за рост промышленного производства РФ. Мишустин заявил, что министр торговли проделывает ответственную работу. Кроме того, Мишустин обратился к членам некоммерческих организаций, которые поддерживают бойцов спецоперации. Он отметил, что именно НКО принимают самое активное участие в поддержке военных. Помимо этого, волонтеры занимаются спортивной реабилитацией и гуманитарной помощью. Последний отчет Мишустина перед сменой правительства Мишустин в пятый раз выступил с отчетом о проделанной правительством работе с момента назначения на пост премьера в 2020 году. Предполагается, что вскоре он может сложить свои полномочия, так как после вступления Владимира Путина на должность президента РФ в 2024 году кабмин рискует смениться. Однако, по мнению экспертов, Мишустин имеет шансы остаться главой правительства благодаря успешной реализации нацпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России намерено ввести новую налоговую систему, которая снизит неравенство, и освободить участников СВО от имущественного налога. Также были проиндексированы выплаты для повышения доходов граждан. Об этих и других мерах поддержки россиян рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе кабмина за 2023 год в Госдуме. Модернизация фискальной системы в РФ необходима не только для пополнения казны, но также для сокращения неравенства в обществе, сказал Мишустин. Кроме того, налоги служат для развития регионов страны. Правительство планирует снизить нагрузку на участников СВО, освободив их от налога на имущество. Премьер-министр подчеркнул, что помощь государства тем, кто защищает воинский долг, должна оказываться в полном объеме. Трансляцию отчета URA.RU ведет на сайте агентства. В 2023 году правительство проиндексировало различные выплаты и пенсии для повышения благосостояния россиян. Мишустин уточнил, что за прошлый год страховые пенсии были увеличены в общей сложности на 15%. Кабмин увеличит зарплаты на пять тысяч рублей учителям, занимающимся классным руководством и кураторством. Такая же прибавка ждет советников директоров в школах и колледжах. Помимо этого, оплата труда вырастет вдвое у педагогов, работающих в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. По словам Мишустина, в таких городах и селах более 560 учителей. Одной из задач правительства стоит улучшение жилищных условий для тех, кто живет в садоводческих некоммерческих товариществах. Так, семьи с детьми и родных участников СВО намерены бесплатно обеспечить газом. При этом власти помогают гражданам с покупкой необходимого оборудования, взяв на себя расходы в 100 тысяч рублей на каждый участок. Российское правительство активно занимается обновлением дошкольных учреждений, из-за чего теперь они способны вместить на 157 тысяч учеников, чем четыре года назад. Благодаря развитию таких учреждений родителям стало гораздо легче устроить своих детей. Также младшеклассники обеспечены бесплатными горячими обедами по инициативе президента России Владимира Путина. Для учеников, которым далеко добираться до школы, организован развоз, подчеркнул председатель кабмина. Глава кабмина заявил, что поручил Минздраву РФ донести до регионов информацию о единых правилах выдачи больничных листов. Также он попросил ведомство сообщать о случаях отказа предоставления больничных. Премьер-министр отметил, что коммунальная инфраструктура в РФ нуждается в модернизации. Поэтому правительством была запущена программа по обновлению ЖКХ, в рамках которой началась реализация порядка тысячи мероприятий. В ходе отчета Мишустин поблагодарил парламентариев за то, что те поддерживали большинство инициатив правительства в социальной и экономической сферах. Он подчеркнул, что таким образом было решено множество важнейших задач, стоявших перед страной. Также председатель кабмина выразил благодарность Генпрокуратуре, которая помогла правительству получить новое качество контроля в стране. По его словам, акцент с проверок был смещен на профилактику. При обращении к медикам премьер-министр отметил их самоотверженную работу по всей стране. Также он пожелал врачам и их родным крепкого здоровья. Премьер отчитался, что для обеспечения военных были задействованы сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро. По его словам, инженеры разрабатывали передовые образцы вооружения, техники, снаряжения, а также средства радиоэлектронной борьбы. Была выражена благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову за рост промышленного производства РФ. Мишустин заявил, что министр торговли проделывает ответственную работу. Кроме того, Мишустин обратился к членам некоммерческих организаций, которые поддерживают бойцов спецоперации. Он отметил, что именно НКО принимают самое активное участие в поддержке военных. Помимо этого, волонтеры занимаются спортивной реабилитацией и гуманитарной помощью. Мишустин в пятый раз выступил с отчетом о проделанной правительством работе с момента назначения на пост премьера в 2020 году. Предполагается, что вскоре он может сложить свои полномочия, так как после вступления Владимира Путина на должность президента РФ в 2024 году кабмин рискует смениться. Однако, по мнению экспертов, Мишустин имеет шансы остаться главой правительства благодаря успешной реализации нацпроектов.