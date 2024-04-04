Происшествия Crocus Group: материалы стен «Крокуса» соответствуют стандартам качества 04 апреля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 + Огонь в «Крокусе» быстро распространился, 23 марта обрушилась кровля Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Материалы, использованные при строительстве «Крокус Сити Холла», соответствовали всем стандартам качества. Об этом заявила пресс-служба Crocus Group. «Материалы, с использованием которых строился „Крокус Сити Холл“, соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — рассказали в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Новость по теме Список фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: вся информация о преступниках До этого родственники погибших и пострадавших подали заявление в Следственный комитет России. В нем сказано, что недостаточная огнеустойчивость используемых материалов способствовала быстрому распространению огня. Согласно нормам МЧС России, стены «Крокуса» должны были сделаны из материала, который способен противостоять воздействию огня не менее 60 минут. Теракт произошел 22 марта. Террористы подожгли концертный зал и расстреляли людей. У утру 23 числа от Верхних этажей «Крокуса» почти ничего не осталось. Спустя время обрушилась кровля, разбор завалов длился несколько дней. По последним данным, от рук террористов погибли 144 человека, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Материалы, использованные при строительстве «Крокус Сити Холла», соответствовали всем стандартам качества. Об этом заявила пресс-служба Crocus Group. «Материалы, с использованием которых строился „Крокус Сити Холл“, соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — рассказали в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. До этого родственники погибших и пострадавших подали заявление в Следственный комитет России. В нем сказано, что недостаточная огнеустойчивость используемых материалов способствовала быстрому распространению огня. Согласно нормам МЧС России, стены «Крокуса» должны были сделаны из материала, который способен противостоять воздействию огня не менее 60 минут. Теракт произошел 22 марта. Террористы подожгли концертный зал и расстреляли людей. У утру 23 числа от Верхних этажей «Крокуса» почти ничего не осталось. Спустя время обрушилась кровля, разбор завалов длился несколько дней. По последним данным, от рук террористов погибли 144 человека, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям