МИД России сделает политические выводы после теракта в «Крокусе»

Захарова: РФ сделает политические выводы после исследования теракта в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
После исследования теракта в «Крокус Сити Холле» будут сделаны выводы, заявила Мария Захарова Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Россия сделает политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно четко и выверено идти путем установления истины. И на основе фактов делать соответствующие уже политические выводы», — сказала Захарова ТАСС. Она добавила, что помимо выводов в сфере правоохранительных органов и судебной власти, должны быть сделаны и политические выводы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети. Ранее Захарова отмечала, что расследование теракта будет проведено тщательно, что не даст его организаторам зацепиться за какие-либо неточности, передает Life.

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Россия сделает политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нужно четко и выверено идти путем установления истины. И на основе фактов делать соответствующие уже политические выводы», — сказала Захарова ТАСС. Она добавила, что помимо выводов в сфере правоохранительных органов и судебной власти, должны быть сделаны и политические выводы. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети. Ранее Захарова отмечала, что расследование теракта будет проведено тщательно, что не даст его организаторам зацепиться за какие-либо неточности, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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