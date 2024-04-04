МИД России сделает политические выводы после теракта в «Крокусе»

Россия сделает политические выводы по итогам расследования теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нужно четко и выверено идти путем установления истины. И на основе фактов делать соответствующие уже политические выводы», — сказала Захарова ТАСС. Она добавила, что помимо выводов в сфере правоохранительных органов и судебной власти, должны быть сделаны и политические выводы.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Террористы напали на посетителей и сотрудников концертного зала. В результате стрельбы и поджога здания погибли не менее 144 человек, в том числе дети. Ранее Захарова отмечала, что расследование теракта будет проведено тщательно, что не даст его организаторам зацепиться за какие-либо неточности, передает
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