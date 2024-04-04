США готовят новое предложение по обмену Гершковича и Уилана

05 апреля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Прошлое предложение США Россия отвергла осенью 2023 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU США готовят новое предложение для России по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного по аналогичной статье Пола Уилана. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс. «Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — заявил Карстенс на встрече с группой военных обозревателей (Defense Writers Group) из Вашингтона. Слова спецпосланника приводит ТАСС. Он уточнил корреспонденту издания, что Америка «находится в процессе попыток» составить следующее предложение для России. По его словам, прошлую инициативу Москва отвергла в ноябре 2023 года. В 2020 году Уилан был приговорен к 16 годам колонии, передает »Национальная служба новостей. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США, сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовят новое предложение для России по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного по аналогичной статье Пола Уилана. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс. «Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — заявил Карстенс на встрече с группой военных обозревателей (Defense Writers Group) из Вашингтона. Слова спецпосланника приводит ТАСС. Он уточнил корреспонденту издания, что Америка «находится в процессе попыток» составить следующее предложение для России. По его словам, прошлую инициативу Москва отвергла в ноябре 2023 года. В 2020 году Уилан был приговорен к 16 годам колонии, передает »Национальная служба новостей. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США, сообщает «Царьград».