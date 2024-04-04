04 апреля 2024

США готовят новое предложение по обмену Гершковича и Уилана

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша, флаг америки
Прошлое предложение США Россия отвергла осенью 2023 года Фото:

США готовят новое предложение для России по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного по аналогичной статье Пола Уилана. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — заявил Карстенс на встрече с группой военных обозревателей (Defense Writers Group) из Вашингтона. Слова спецпосланника приводит ТАСС.

Он уточнил корреспонденту издания, что Америка «находится в процессе попыток» составить следующее предложение для России. По его словам, прошлую инициативу Москва отвергла в ноябре 2023 года.

В 2020 году Уилан был приговорен к 16 годам колонии, передает »Национальная служба новостей. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США, сообщает «Царьград».

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США готовят новое предложение для России по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного по аналогичной статье Пола Уилана. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по делам заложников Роджер Карстенс. «Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — заявил Карстенс на встрече с группой военных обозревателей (Defense Writers Group) из Вашингтона. Слова спецпосланника приводит ТАСС. Он уточнил корреспонденту издания, что Америка «находится в процессе попыток» составить следующее предложение для России. По его словам, прошлую инициативу Москва отвергла в ноябре 2023 года. В 2020 году Уилан был приговорен к 16 годам колонии, передает »Национальная служба новостей. По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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