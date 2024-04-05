В телефоне террориста из «Крокуса» нашли фото людей с флагом Украины

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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
В телефоне террориста из «Крокуса» нашли фотографии людей возле заброшенного здания и флага Украины Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружили фото людей в камуфляже с флагом Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на фото видно заброшенные дома и украинскую почтовую марку, кроме того, человек на фото показывает нецензурный жест.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта: группа вооруженных боевиков ворвалась в здание перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей. Ранее стало известно, что террористы, напавшие на «Крокус» нашли и отправили изображения здания кураторам в годовщину начала СВО — 24 февраля 2024 года.

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В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» обнаружили фото людей в камуфляже с флагом Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете. «В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на фото видно заброшенные дома и украинскую почтовую марку, кроме того, человек на фото показывает нецензурный жест. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта: группа вооруженных боевиков ворвалась в здание перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей. Ранее стало известно, что террористы, напавшие на «Крокус» нашли и отправили изображения здания кураторам в годовщину начала СВО — 24 февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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