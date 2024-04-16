В России заочно арестовали журналиста Зыгаря* за фейки о СВО

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Интервью Михаила Зыгаря. Москва, зыгарь михаил
Михаила Зыгаря* заочно арестовали в Москве Фото:

Заочно арестован журналист Михаил Зыгарь (в России признан иноагентом) за фейки об армии России. Об этом сообщили в Басманном суде РФ.

«Суд заочно арестовал Зыгаря по делу о публичном распространении ложной информации о ВС РФ», — передает РИА Новости решение Басманного суда. До этого против него возбудили уголовное дело. Зыгарь ранее был главредом телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ).

*Михаил Зыгарь признан в России иноагентом

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Заочно арестован журналист Михаил Зыгарь (в России признан иноагентом) за фейки об армии России. Об этом сообщили в Басманном суде РФ. «Суд заочно арестовал Зыгаря по делу о публичном распространении ложной информации о ВС РФ», — передает РИА Новости решение Басманного суда. До этого против него возбудили уголовное дело. Зыгарь ранее был главредом телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ). *Михаил Зыгарь признан в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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