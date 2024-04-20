Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании в Москве

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Андрей Суздальцев заявил, что новость о задержании — это провокация Фото:

Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация», — заявил Андрей Суздальцев.

Ранее telegram-канал Shot сообщил о задержании политолога. Там утверждалось, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии.

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Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация», — заявил Андрей Суздальцев. Ранее telegram-канал Shot сообщил о задержании политолога. Там утверждалось, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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