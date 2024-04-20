Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании в Москве

Андрей Суздальцев заявил, что новость о задержании — это провокация
Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация», — заявил Андрей Суздальцев.
Ранее telegram-канал Shot сообщил о задержании политолога. Там утверждалось, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии.
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