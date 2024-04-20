Общество Политолог Суздальцев опроверг информацию о задержании в Москве 20 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 + Андрей Суздальцев заявил, что новость о задержании — это провокация Фото: Мария Девахина / РИА Новости Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация», — заявил Андрей Суздальцев. Ранее telegram-канал Shot сообщил о задержании политолога. Там утверждалось, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский политолог Андрей Суздальцев опроверг информацию, что его задержали в Москве. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я нахожусь дома. Я не реагирую, потому что это провокация», — заявил Андрей Суздальцев. Ранее telegram-канал Shot сообщил о задержании политолога. Там утверждалось, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям