Shot: в Москве задержан российский политолог Андрей Суздальцев

Российский политолог Андрей Суздальцев задержан в Москве. По данным telegram-канал Shot, его разыскивает МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования.
«В Москве задержан Суздальцев. Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по части 1 статье 361.1 УК за создание экстремистского формирования», — говорится в публикации. Telegram-канал Суздальцева был включен в список экстремистских в Белоруссии.
По данным Shot, сейчас он находится под стражей. Политологу 63 года. Официальной информации о его задержании нет.
Суздальцев работал в Белоруссии до 2006 года. После его депортировали из страны. Еще он успел проработать в Высшей школе экономики на должности замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Telegram-канал он вел с 2021 года.
Обновлено в 21:21:
В разговоре с URA.RU политолог опроверг информацию о задержании. Он заявил, что находится дома.
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