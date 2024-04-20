Shot: в Москве задержан российский политолог Андрей Суздальцев

20 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Ранее Андрей Суздальцев попал в федеральный розыск МВД Белоруссии, сообщают СМИ Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Российский политолог Андрей Суздальцев задержан в Москве. По данным telegram-канал Shot, его разыскивает МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования. «В Москве задержан Суздальцев. Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по части 1 статье 361.1 УК за создание экстремистского формирования», — говорится в публикации. Telegram-канал Суздальцева был включен в список экстремистских в Белоруссии. По данным Shot, сейчас он находится под стражей. Политологу 63 года. Официальной информации о его задержании нет. Суздальцев работал в Белоруссии до 2006 года. После его депортировали из страны. Еще он успел проработать в Высшей школе экономики на должности замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Telegram-канал он вел с 2021 года. Обновлено в 21:21: В разговоре с URA.RU политолог опроверг информацию о задержании. Он заявил, что находится дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский политолог Андрей Суздальцев задержан в Москве. По данным telegram-канал Shot, его разыскивает МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования. «В Москве задержан Суздальцев. Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по части 1 статье 361.1 УК за создание экстремистского формирования», — говорится в публикации. Telegram-канал Суздальцева был включен в список экстремистских в Белоруссии. По данным Shot, сейчас он находится под стражей. Политологу 63 года. Официальной информации о его задержании нет. Суздальцев работал в Белоруссии до 2006 года. После его депортировали из страны. Еще он успел проработать в Высшей школе экономики на должности замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Telegram-канал он вел с 2021 года. Обновлено в 21:21: В разговоре с URA.RU политолог опроверг информацию о задержании. Он заявил, что находится дома.