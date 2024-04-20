Shot: в Москве задержан российский политолог Андрей Суздальцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ранее Андрей Суздальцев попал в федеральный розыск МВД Белоруссии, сообщают СМИ Фото:

Российский политолог Андрей Суздальцев задержан в Москве. По данным telegram-канал Shot, его разыскивает МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования.

«В Москве задержан Суздальцев. Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по части 1 статье 361.1 УК за создание экстремистского формирования», — говорится в публикации. Telegram-канал Суздальцева был включен в список экстремистских в Белоруссии.

По данным Shot, сейчас он находится под стражей. Политологу 63 года. Официальной информации о его задержании нет.

Суздальцев работал в Белоруссии до 2006 года. После его депортировали из страны. Еще он успел проработать в Высшей школе экономики на должности замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Telegram-канал он вел с 2021 года.

Обновлено в 21:21:

В разговоре с URA.RU политолог опроверг информацию о задержании. Он заявил, что находится дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский политолог Андрей Суздальцев задержан в Москве. По данным telegram-канал Shot, его разыскивает МВД Белоруссии по статье о создании экстремистского формирования. «В Москве задержан Суздальцев. Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по части 1 статье 361.1 УК за создание экстремистского формирования», — говорится в публикации. Telegram-канал Суздальцева был включен в список экстремистских в Белоруссии. По данным Shot, сейчас он находится под стражей. Политологу 63 года. Официальной информации о его задержании нет. Суздальцев работал в Белоруссии до 2006 года. После его депортировали из страны. Еще он успел проработать в Высшей школе экономики на должности замдекана факультета мировой экономики и мировой политики. Telegram-канал он вел с 2021 года. Обновлено в 21:21: В разговоре с URA.RU политолог опроверг информацию о задержании. Он заявил, что находится дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...