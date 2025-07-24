К месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области везут гусеничную технику для оказания помощи и проведения спасательных работ. Об этом сообщают СМИ.
«Гусеничную технику везут к месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области», — передает RT. По данным источника, борт потерпел крушение в труднодоступной местности с плотной тайгой, и сейчас к месту ЧП экстренные службы пытаются добраться с двух сторон.
Самолет Ан-24, следовавший из Тынды, пропал 23 июля с радаров после попытки повторного захода на посадку в сложных погодных условиях. Обломки лайнера с признаками возгорания были обнаружены в труднодоступной местности. В СК России заявили, что выживших в катастрофе нет. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, причины крушения выясняют следственные органы. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
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