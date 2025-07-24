К месту крушения Ан-24 в Амурской области направили гусеничную технику. Видео

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Для проведения спасательных работ к месту крушения будет доставлена гусеничная техника (архивное фото)
Для проведения спасательных работ к месту крушения будет доставлена гусеничная техника (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

К месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области везут гусеничную технику для оказания помощи и проведения спасательных работ. Об этом сообщают СМИ.

«Гусеничную технику везут к месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области», — передает RT. По данным источника, борт потерпел крушение в труднодоступной местности с плотной тайгой, и сейчас к месту ЧП экстренные службы пытаются добраться с двух сторон.

Самолет Ан-24, следовавший из Тынды, пропал 23 июля с радаров после попытки повторного захода на посадку в сложных погодных условиях. Обломки лайнера с признаками возгорания были обнаружены в труднодоступной местности. В СК России заявили, что выживших в катастрофе нет. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, причины крушения выясняют следственные органы. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.

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К месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области везут гусеничную технику для оказания помощи и проведения спасательных работ. Об этом сообщают СМИ. «Гусеничную технику везут к месту крушения самолета Ан-24 в Амурской области», — передает RT. По данным источника, борт потерпел крушение в труднодоступной местности с плотной тайгой, и сейчас к месту ЧП экстренные службы пытаются добраться с двух сторон. Самолет Ан-24, следовавший из Тынды, пропал 23 июля с радаров после попытки повторного захода на посадку в сложных погодных условиях. Обломки лайнера с признаками возгорания были обнаружены в труднодоступной местности. В СК России заявили, что выживших в катастрофе нет. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, причины крушения выясняют следственные органы. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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