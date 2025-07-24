«Можно выдохнуть»: синоптик дал прогноз погоды на выходные в Москве

Жители Москвы и области могут выдохнуть: выходные 26–27 июля порадуют теплом и в целом сухой погодой, но без зонта лучше не выходить, предупреждает ведущий синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин. Он рассказал URA.RU, чего ждать москвичам и туристам, стоит ли опасаться гроз и как будет меняться давление.
По словам Ильина, выходные в Москве будут по-летнему теплыми, но не изнуряющими. «В субботу 26 июля ждем переменную облачность, но обойдется без дождей. Ночью температура останется комфортной, около 16–18 градусов, днем воздух прогреется до 26–28. Ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направления, примерно 5–10 метров в секунду», — рассказал синоптик URA.RU.
В Московской области в субботу может пройти небольшой кратковременный дождь с грозой, но локально и ненадолго. Температура в ночь на субботу составит 11–16 градусов, днем потеплеет до 23–28.
В воскресенье, 27 июля, ситуация останется похожей. «Ожидаем переменную облачность, ночью осадков не будет, а вот днем возможен кратковременный дождь. Температура ночью поднимется до 17–19, а днем снова ждем около 26–28 градусов», — уточнил Ильин.
В области в воскресенье также возможны короткие дожди и грозы, при этом температурный фон не изменится — ночью 11–16 градусов, днем до 28.
А вот с понедельника, 28 июля, и во вторник, 29 июля, погода порадует стабильным теплом и отсутствием дождей. Ночью температура сохранится в пределах 13–18 градусов, днем прогреется до 25–30. Ветер останется слабым, преимущественно юго-восточным.
Давление и магнитные бури
По словам Ильина, атмосферное давление будет немного выше нормы.
- 26 июля давление составит 749 мм рт. ст., что выше нормы на 2,3 единицы;
- 27 июля ожидается 748 мм, превышение +2,8;
- 28 и 29 июля давление сохранится на уровне 748 мм, превышение около +2,4.
«Скачков давления, которые могут выбить из колеи, не будет, поэтому метеочувствительные люди могут не переживать», — сказал синоптик.
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