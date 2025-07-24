ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области

Украинские военные (ВСУ) дважды обстреляли город Шебекино Белгородской области. Под атаки дронов также попали другие населенные пункты региона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ в четверг дважды обстреляли Шебекино. Снаряды повредили семь частных домов, а на одном из предприятий беспилотник сбросил взрывное устройство — пострадали окна цеха, ЛЭП и трактор», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Грайворонском округе дрон атаковал легковушку в селе Рождественка, а в Мокрой Орловке беспилотник ВСУ повредил гараж и автомобиль. Валуйский округ и вовсе попал под масштабный налет — украинские беспилотники отработали сразу по семи населенным пунктам.
Ранее три женщины пострадали в Грайвороне после удара FPV-дрона по коммерческому объекту. У всех врачи диагностировали баротравмы. В результате атаки ВСУ были повреждены крыша и фасад здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.