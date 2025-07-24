FT: Германия будет ежегодно привлекать на военную службу десятки тысяч 18-летних

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Привлекать ежегодно до 40 тысяч 18-летних граждан планируется к 2031 году
Привлекать ежегодно до 40 тысяч 18-летних граждан планируется к 2031 году Фото:

ФРГ планирует ежегодно призывать на военную службу до 40 тысяч 18-летних граждан. Об этом сообщает Financial Times.

«Германия планирует ежегодно привлекать до 40 000 18-летних граждан для добровольной военной», — указано в материале. К такой цифре они планируют прийти к 2031 году. Также сообщается, что ФРГ будут предлагать хорошую оплату труда и гибкий график.

Помимо этого сообщается, что численность вооруженных сил в Германии увеличится со 182 тысяч человек до 260 тысяч к 2035 году. Количество резервистов, которых могут признать в случае кризиса, увеличится с 60 тысяч человек до 200 тысяч.

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ФРГ планирует ежегодно призывать на военную службу до 40 тысяч 18-летних граждан. Об этом сообщает Financial Times. « Германия планирует ежегодно привлекать до 40 000 18-летних граждан для добровольной военной», — указано в материале. К такой цифре они планируют прийти к 2031 году. Также сообщается, что ФРГ будут предлагать хорошую оплату труда и гибкий график. Помимо этого сообщается, что численность вооруженных сил в Германии увеличится со 182 тысяч человек до 260 тысяч к 2035 году. Количество резервистов, которых могут признать в случае кризиса, увеличится с 60 тысяч человек до 200 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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