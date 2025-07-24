Администрация президента РФ ответила на слова Алиева об Украине

Реакция на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу Украины была дана по линии администрации президента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Соответствующая реакция была дана по линии администрации президента», — заявила Захарова. 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял из рук украинской журналистки шевроны ВСУ. Во время этого обмена глава государства пожелал собеседнице сохранять выбранный курс, заявив: «Продолжайте в том же духе».
Также ранее Алиев выразил поддержку Киеву, подчеркнув при этом, что Баку занимается подготовкой документов для обращения в международные судебные органы против России из-за катастрофы самолета AZAL в Актау. Азербайджанская сторона настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате этого происшествия.
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