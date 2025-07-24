Reuters раскрыл, когда Россия ужесточит запрет на экспорт бензина

Reuters: запрет на экспорт бензина из России ужесточится в понедельник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запрет на экспорт будет действовать также на производителей топлива, сообщает Reuters
Запрет на экспорт будет действовать также на производителей топлива, сообщает Reuters Фото:

Россия ужесточит запрет на экспорт бензина уже в понедельник. Такую информацию предоставило Reuters, ссылаясь на некие три источника.

«Три отраслевых источника сообщили, что Россия уже в  понедельник рассматривает возможность ужесточения запрета на экспорт, который коснется производителей топлива», — указано в материале. В связи с сокращением поставок бензина из России, цены на топливо в США выросли.

Вопрос о запрете экспорта бензина для производителей обсуждается на фоне роста цен на топливо в России: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей. Ранее ограничения действовали только для непроизводителей, а решение о запрете для производителей может быть принято уже с 1 августа сроком на один-два месяца. Возможность введения таких мер ранее озвучивал вице-премьер Александр Новак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия ужесточит запрет на экспорт бензина уже в понедельник. Такую информацию предоставило Reuters, ссылаясь на некие три источника. «Три отраслевых источника сообщили , что Россия уже в  понедельник рассматривает возможность ужесточения запрета на экспорт , который коснется производителей топлива», — указано в материале. В связи с сокращением поставок бензина из России, цены на топливо в США выросли. Вопрос о запрете экспорта бензина для производителей обсуждается на фоне роста цен на топливо в России: по итогам торгов 24 июля стоимость Аи-95 достигла 76,33 тысячи рублей за тонну, а Аи-92 — 66,3 тысячи рублей. Ранее ограничения действовали только для непроизводителей, а решение о запрете для производителей может быть принято уже с 1 августа сроком на один-два месяца. Возможность введения таких мер ранее озвучивал вице-премьер Александр Новак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...