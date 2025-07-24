Лукашенко с иронией отреагировал на запрет Эстонии на его въезд

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Лукашенко иронично ответил на санкции Эстонии в отношении него
Лукашенко иронично ответил на санкции Эстонии в отношении него Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией прокомментировал введенный Эстонией запрет на его въезд в страну. Так, он задался вопросом, выживет ли он без посещения страны, в которой он так никогда и не был. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Буквально и дословно президент сказал так: „Никогда, „к сожалению“, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?“», — заявила Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС.

Правительство Эстонии ранее ввело бессрочный запрет на въезд в страну для 273 граждан Белоруссии, включая Александра Лукашенко. Мера касается также других представителей белорусских властей и направлена на усиление санкционной политики Евросоюза, передает RT.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией прокомментировал введенный Эстонией запрет на его въезд в страну. Так, он задался вопросом, выживет ли он без посещения страны, в которой он так никогда и не был. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. «Буквально и дословно президент сказал так: „Никогда, „к сожалению“, не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю — выживу ли?“», — заявила Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС. Правительство Эстонии ранее ввело бессрочный запрет на въезд в страну для 273 граждан Белоруссии, включая Александра Лукашенко. Мера касается также других представителей белорусских властей и направлена на усиление санкционной политики Евросоюза, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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