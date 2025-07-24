Эксперт рассказал, что делать россиянам со сбережениями после снижения ключевой ставки

Финансист Давыдов: россиянам стоит сохранить сбережения на действующих вкладах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Давыдов посоветовал тем, кто еще этого не сделал, разместить свои сбережения на вклады с высокими ставками
Давыдов посоветовал тем, кто еще этого не сделал, разместить свои сбережения на вклады с высокими ставками Фото:

Россиянам стоит сохранить свои сбережения на действующих банковских вкладах или разместить их на новых депозитах с высокими ставками в случае снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов.

«Если мы говорим о горизонте планирования ближайший год, неплохим вариантом будет сохранение депозитов по относительно высоким ставкам. Это, по-моему, 18 сейчас, насколько я помню, предлагается», — заявил Давыдов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что если нет большего аппетита к риску и желания выйти на финансовый рынок с новыми идеями, то одним из самых простых и оптимальных решений — это сохранить или открыть вклад на год по чуть более высоким ставкам.

Завтра Центральный банк проведет очередное заседание по ключевой ставке. На предыдущей встрече 6 июня совет директоров снизил ее до 20% годовых. После этого российские банки начали уменьшать доходность по вкладам. По прогнозам аналитиков, если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка к концу года может составить 17-18%, а к концу 2025 года — снизиться до 13-15%.

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Россиянам стоит сохранить свои сбережения на действующих банковских вкладах или разместить их на новых депозитах с высокими ставками в случае снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов. «Если мы говорим о горизонте планирования ближайший год, неплохим вариантом будет сохранение депозитов по относительно высоким ставкам. Это, по-моему, 18 сейчас, насколько я помню, предлагается», — заявил Давыдов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что если нет большего аппетита к риску и желания выйти на финансовый рынок с новыми идеями, то одним из самых простых и оптимальных решений — это сохранить или открыть вклад на год по чуть более высоким ставкам. Завтра Центральный банк проведет очередное заседание по ключевой ставке. На предыдущей встрече 6 июня совет директоров снизил ее до 20% годовых. После этого российские банки начали уменьшать доходность по вкладам. По прогнозам аналитиков, если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка к концу года может составить 17-18%, а к концу 2025 года — снизиться до 13-15%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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