Эксперт рассказал, что делать россиянам со сбережениями после снижения ключевой ставки

Россиянам стоит сохранить свои сбережения на действующих банковских вкладах или разместить их на новых депозитах с высокими ставками в случае снижения ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик Денис Давыдов.
«Если мы говорим о горизонте планирования ближайший год, неплохим вариантом будет сохранение депозитов по относительно высоким ставкам. Это, по-моему, 18 сейчас, насколько я помню, предлагается», — заявил Давыдов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что если нет большего аппетита к риску и желания выйти на финансовый рынок с новыми идеями, то одним из самых простых и оптимальных решений — это сохранить или открыть вклад на год по чуть более высоким ставкам.
Завтра Центральный банк проведет очередное заседание по ключевой ставке. На предыдущей встрече 6 июня совет директоров снизил ее до 20% годовых. После этого российские банки начали уменьшать доходность по вкладам. По прогнозам аналитиков, если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка к концу года может составить 17-18%, а к концу 2025 года — снизиться до 13-15%.
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