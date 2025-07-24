Алиев обратился к Путину после крушения самолета Ан-24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по поводу крушения самолета Ан-24. Обращение опубликовано на официальном сайте президента Азербайджанской Республики.
«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — написал Алиев в сообщении. Также он отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных жертвах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24 в Амурской области. На борту находились пассажиры и члены экипажа, в результате происшествия есть погибшие. Трагедия вызвала отклик у лидеров других государств, в том числе у президента Азербайджана.
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