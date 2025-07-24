Алиев обратился к Путину после крушения самолета Ан-24

Ильхам Алиев выразил соболезнования после крушения самолета Ан-24
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Ильхам Алиев глубоко опечален известием о жертвах, указано в его обращении
Ильхам Алиев глубоко опечален известием о жертвах, указано в его обращении Фото:
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Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по поводу крушения самолета Ан-24. Обращение опубликовано на официальном сайте президента Азербайджанской Республики.

«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — написал Алиев в сообщении. Также он отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных жертвах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24 в Амурской области. На борту находились пассажиры и члены экипажа, в результате происшествия есть погибшие. Трагедия вызвала отклик у лидеров других государств, в том числе у президента Азербайджана.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по поводу крушения самолета Ан-24. Обращение опубликовано на официальном сайте президента Азербайджанской Республики. «В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — написал Алиев в сообщении. Также он отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных жертвах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24 в Амурской области. На борту находились пассажиры и члены экипажа, в результате происшествия есть погибшие. Трагедия вызвала отклик у лидеров других государств, в том числе у президента Азербайджана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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