В авиакомпании «Ангара» проходят обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Саламанов. Руководитель отметил, что находится на связи с рабочей группой. При этом вылетать на место происшествия он не планирует.

Ранее стало известно, что самолет АН-24, разбившийся в Танде, принадлежал именно компании «Ангара».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Саламанов. Руководитель отметил, что находится на связи с рабочей группой. При этом вылетать на место происшествия он не планирует. Ранее стало известно, что самолет АН-24, разбившийся в Танде, принадлежал именно компании «Ангара».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...