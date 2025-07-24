В авиакомпании «Ангара» проходят обыски

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В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Саламанов. Руководитель отметил, что находится на связи с рабочей группой. При этом вылетать на место происшествия он не планирует.
Ранее стало известно, что самолет АН-24, разбившийся в Танде, принадлежал именно компании «Ангара».
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