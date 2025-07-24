Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку после подписания закона, который отменяет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом говорится в британском издании Telegraph.
«Теперь есть риск того, что он (Зеленский — ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины», — отмечается в материале Telegraph. По данным издания, решение президента Украины в отношении антикоррупционных ведомств стало «огромной и необоснованной ошибкой», особенно на фоне потепления отношений между Киевом и Вашингтоном.
В статье также сказано, что за последний год Зеленский прибегал к использованию чрезвычайных полномочий: закрывал оппозиционные СМИ, возбуждал уголовные дела против политических оппонентов и критиков, а также проводил конфискацию бизнеса под предлогом борьбы с пророссийским влиянием. Telegraph считает, что действия украинского лидера вызвали обеспокоенность в обществе и среди западных партнеров.
23 июля Верховная рада Украины одобрила законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП, после чего документ был подписан главой государства. Ряд депутатов назвали эти меры фактической ликвидацией антикоррупционных структур. В тот же день в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе начались акции протеста, в частности у офиса президента. Парламентарий Ярослав Железняк сообщил о намерении опротестовать закон в Конституционном суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.