Украинский пленный рассказал о захвате опорного пункта ВСУ под Соледаром

14 мая 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Украинский пленный рассказал, что российская армия захватила опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попавший в плен военнослужащий ВСУ рассказал о том, что российские военные захватили опорный украинский пункт под Соледаром в Донбассе. Мужчина признался, что украинские военнослужащие устали воевать. «Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в „норе“, тут начались сбросы с БПЛА, немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба», — рассказал попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Попавший в плен солдат признался, что украинские военнослужащие устали воевать, так как их практически не сменяют на позициях. По его словам, бойцов не меняют уже полгода. Ранее URA.RU сообщало, как бойцы ВСУ сдались в плен после решения сослуживца подорвать себя. Украинские военные заявили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавший в плен военнослужащий ВСУ рассказал о том, что российские военные захватили опорный украинский пункт под Соледаром в Донбассе. Мужчина признался, что украинские военнослужащие устали воевать. «Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в „норе“, тут начались сбросы с БПЛА, немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба», — рассказал попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Попавший в плен солдат признался, что украинские военнослужащие устали воевать, так как их практически не сменяют на позициях. По его словам, бойцов не меняют уже полгода. Ранее URA.RU сообщало, как бойцы ВСУ сдались в плен после решения сослуживца подорвать себя. Украинские военные заявили, что больше не хотят бороться, так как на фронте они потеряли много друзей.