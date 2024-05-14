В России решили снять ограничения на вывоз бензина из страны

Правительство России приняло решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина, которое вступит в силу до 30 июня текущего года. Об этом сообщают источники в правительстве.
"Дождемся назначения всех министров, формирования правительства, тогда встретимся с коллегами и это обсудим", — передает слова вице-премьера Александра Новака "Коммерсант".
Снятие ограничений на экспорт топлива обусловлено избыточным предложением на внутреннем рынке и завершением плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Эксперт из Kept Максим Малков подчеркивает, что это даст возможность экспортерам увеличить валютные поступления без риска возникновения дефицита на внутреннем рынке.
В России с 1 марта по 31 августа 2024 года ввели запрет на продажу бензина на внешние рынки, писал телеканал 360. Меру приняли, чтобы контролировать ситуацию с ценообразованием в период высокого спроса на топливо.
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