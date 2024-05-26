Правительство в три раза увеличивает часть стипендий в России

26 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Стипендию имени Дмитрия Лихачева повысят на 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России будут увеличены до 15 тысяч рублей стипендии имени Дмитрия Лихачева. Это произойдет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает правительство страны. «С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тысяч рублей», — передает российское правительство . Также уже были увеличены до 15 тысяч рублей размеры персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара. Для студентов-очников государственных и негосударственных вузов продолжится ежемесячная выплата персональных стипендий. Десять студентов, демонстрирующих успехи в таких областях, как искусствоведение, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика и философия, будут отобраны для получения этих стипендий. Ключевым условием для конкурсного отбора являются научные достижения кандидатов. Результаты их исследований и разработок должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных журналах и материалах научных конференций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будут увеличены до 15 тысяч рублей стипендии имени Дмитрия Лихачева. Это произойдет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает правительство страны. «С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тысяч рублей», — передает российское правительство. Также уже были увеличены до 15 тысяч рублей размеры персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара. Для студентов-очников государственных и негосударственных вузов продолжится ежемесячная выплата персональных стипендий. Десять студентов, демонстрирующих успехи в таких областях, как искусствоведение, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика и философия, будут отобраны для получения этих стипендий. Ключевым условием для конкурсного отбора являются научные достижения кандидатов. Результаты их исследований и разработок должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных журналах и материалах научных конференций.