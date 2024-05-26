Правительство в три раза увеличивает часть стипендий в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачетная книжка. Челябинск, университет, вуз, учеба, высшее образование, зачетная книжка, институт, зачет, студенчество
Стипендию имени Дмитрия Лихачева повысят на 10 тысяч рублей Фото:

В России будут увеличены до 15 тысяч рублей стипендии имени Дмитрия Лихачева. Это произойдет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает правительство страны.

«С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тысяч рублей», — передает российское правительство. Также уже были увеличены до 15 тысяч рублей размеры персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара.

Для студентов-очников государственных и негосударственных вузов продолжится ежемесячная выплата персональных стипендий. Десять студентов, демонстрирующих успехи в таких областях, как искусствоведение, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика и философия, будут отобраны для получения этих стипендий.

Ключевым условием для конкурсного отбора являются научные достижения кандидатов. Результаты их исследований и разработок должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных журналах и материалах научных конференций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России будут увеличены до 15 тысяч рублей стипендии имени Дмитрия Лихачева. Это произойдет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает правительство страны. «С 1 сентября персональные стипендии имени Дмитрия Лихачева будут увеличены с 5 до 15 тысяч рублей», — передает российское правительство. Также уже были увеличены до 15 тысяч рублей размеры персональных стипендий имени Анатолия Собчака и имени Егора Гайдара. Для студентов-очников государственных и негосударственных вузов продолжится ежемесячная выплата персональных стипендий. Десять студентов, демонстрирующих успехи в таких областях, как искусствоведение, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика и философия, будут отобраны для получения этих стипендий. Ключевым условием для конкурсного отбора являются научные достижения кандидатов. Результаты их исследований и разработок должны быть подтверждены публикациями в рецензируемых научных журналах и материалах научных конференций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...