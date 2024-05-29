Адвокат Шевцова: налоговая амнистия не спасет от серых схем

Амнистия для компаний, которые используют механизм дробления бизнеса, не искоренит серые схемы ухода от налогов. Так как предотвратить использование нелегальных инструментов можно только через системные государственные реформы, отметила в беседе с URA.RU адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Trust & Law» Майя Шевцова.
«Предложение Минфина о налоговой амнистии для компаний, дробивших бизнес для ухода от налогов, — это попытка решить актуальную проблему, которая давно беспокоит государство. С одной стороны, это шанс для предпринимателей очистить свою репутацию и перейти к законной деятельности, с другой, у меня возникают сомнения в эффективности этой меры. Схемы дроблений бизнеса и ухода от выплат часто являются результатом несовершенства налоговой системы и желанием так оптимизировать свои издержки. Поэтому амнистия может стать временным решением. Она не исключит возможность возврата к таким схемам в будущем. Для того чтобы предотвратить повторное их использование, необходимо провести системные реформы в налоговой сфере», — объяснила Майя Шевцова.
Адвокат подчеркнула, что серые схемы эффективнее выявлять на ранних стадиях.
»Необходимо уменьшить налоговую нагрузку на бизнес, что снизит стимулы к уходу от выплат. Нужно упростить процесс ведения бизнеса, усилить контроль за финансовыми потоками и предупредить возникновение незаконных механизмов на ранних стадиях, выявляя аффилированность», — рассказала Шевцова.
По словам юриста, налоговой амнистией должны воспользоваться блогеры. «Амнистия — это важный шаг на пути к повышению транспарентности (открытости) и справедливости в налоговой системе. Вероятность того, что блогеры и публичные люди воспользуются ей, достаточно высока. Многие из них использовали схемы дроблений бизнеса и ухода от налогов, что вызвало массовое обсуждение и негатив в обществе, возбуждение громких уголовных дел. Амнистия предлагает им возможность перестроить свою деятельность без риска преследования за прошлые нарушения. Однако, необходимо понимать, что это не отменяет моральной ответственности перед обществом за ранее совершенные действия», — резюмировала она.
В беседе с URA.RU соучредитель и председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких заявила, что после громких дел, многие перестроили свои налоговые схемы ведении бизнеса. «За последние несколько лет мы наблюдали ситуации с большими публичными делами о дроблении бизнеса.
Кто осознанно, кто неосознанно это делал, повторяя за кем-то или за не очень грамотными наставниками. Сейчас они все-таки перестраиваются. И по большей части уже перестроились. Кто дробил бизнес, ищет другие варианты, кто-то переходит на патент, кто-то меняет систему, кто-то закрывает бизнес, потому что он оказывается нерентабельным.
Достаточно прошло времени , чтобы понять, что не очень хочется оказываться в такой ситуации. И вряд ли люди, перестроив свой бизнес, захотят вернуться туда обратно», — подытожила она.
Минфин внес на рассмотрение правительства РФ законопроект, который в частности касается предпринимателей, использующих систему дробления бизнеса на множество юридических лиц для уменьшения налогооблагаемой базы. Если они добровольно прекратят это делать, то неуплаченные выплаты, пени и штрафы за период 2022—2024 годов будут аннулированы. Бизнесу предоставлен шанс на реорганизацию своей деятельности до начала 2025 года.
Одно из самых громких дел по делу об уклонении от уплаты налогов связано с блогером, основателем проекта «Марафон желаний» Еленой Блиновской. Она была задержана в апреле 2023 года. Ей вменили использование сложных схем для неуплаты налогов в размере 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы. Сейчас Блиновская находится в СИЗО. По данным на 28 мая 2024 года, блогер погасила задолженность на сумму более 140 миллионов рублей.
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