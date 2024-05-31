Мишустин образовал президиум правительства в новом составе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума при российском правительстве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Образовать президиум правительства РФ в соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2020 года Nº347», — говорится в документе. Согласно документу, в новый состав президиума при правительстве вошел 21 человек.
Как сообщал URA.RU ранее, Михаил Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве. 15 мая он впервые встретился с новым составом кабмина и сделал ряд важных заявлений. К 1 сентября 2024 года будет сформирован план мероприятий по нацпроектам.
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