31 мая 2024

Мишустин образовал президиум правительства в новом составе

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал документ о вхождении 21 человека в состав президиума Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума при российском правительстве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать президиум правительства РФ в соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2020 года Nº347», — говорится в документе. Согласно документу, в новый состав президиума при правительстве вошел 21 человек.

Как сообщал URA.RU ранее, Михаил Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве. 15 мая он впервые встретился с новым составом кабмина и сделал ряд важных заявлений. К 1 сентября 2024 года будет сформирован план мероприятий по нацпроектам.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума при российском правительстве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Образовать президиум правительства РФ в соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2020 года Nº347», — говорится в документе. Согласно документу, в новый состав президиума при правительстве вошел 21 человек. Как сообщал URA.RU ранее, Михаил Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве. 15 мая он впервые встретился с новым составом кабмина и сделал ряд важных заявлений. К 1 сентября 2024 года будет сформирован план мероприятий по нацпроектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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