Мишустин образовал президиум правительства в новом составе

31 мая 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал документ о вхождении 21 человека в состав президиума Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума при российском правительстве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Образовать президиум правительства РФ в соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2020 года Nº347», — говорится в документе. Согласно документу, в новый состав президиума при правительстве вошел 21 человек. Как сообщал URA.RU ранее, Михаил Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве. 15 мая он впервые встретился с новым составом кабмина и сделал ряд важных заявлений. К 1 сентября 2024 года будет сформирован план мероприятий по нацпроектам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 мая подписал постановление об образовании президиума при российском правительстве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Образовать президиум правительства РФ в соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона „О Правительстве РФ“. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2020 года Nº347», — говорится в документе. Согласно документу, в новый состав президиума при правительстве вошел 21 человек. Как сообщал URA.RU ранее, Михаил Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве. 15 мая он впервые встретился с новым составом кабмина и сделал ряд важных заявлений. К 1 сентября 2024 года будет сформирован план мероприятий по нацпроектам.