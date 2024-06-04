Германия отказывается комментировать российский допзапрос по «Северным потокам»

Германия не стала комментировать запрос РФ по «Северным потокам»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Генпрокуратура ФРГ не намерена комментировать дополнительный запрос от России по подрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос», — заявили в германской генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости.
Россия 3 июня направила допзапросы Германии и США. В документе Москва призвала стороны соблюдать нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом. В Минюсте Соединенных Штатов также воздержались от комментариев.
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