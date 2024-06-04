В мире Европа Германия отказывается комментировать российский допзапрос по «Северным потокам» 04 июня 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Германия не стала комментировать запрос РФ по «Северным потокам» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Генпрокуратура ФРГ не намерена комментировать дополнительный запрос от России по подрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос», — заявили в германской генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Россия 3 июня направила допзапросы Германии и США. В документе Москва призвала стороны соблюдать нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом. В Минюсте Соединенных Штатов также воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генпрокуратура ФРГ не намерена комментировать дополнительный запрос от России по подрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос», — заявили в германской генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Россия 3 июня направила допзапросы Германии и США. В документе Москва призвала стороны соблюдать нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом. В Минюсте Соединенных Штатов также воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям