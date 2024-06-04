Германия отказывается комментировать российский допзапрос по «Северным потокам»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Германия не стала комментировать запрос РФ по «Северным потокам» Фото:
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Генпрокуратура ФРГ не намерена комментировать дополнительный запрос от России по подрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос», — заявили в германской генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости.

Россия 3 июня направила допзапросы Германии и США. В документе Москва призвала стороны соблюдать нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом. В Минюсте Соединенных Штатов также воздержались от комментариев.

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Генпрокуратура ФРГ не намерена комментировать дополнительный запрос от России по подрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос», — заявили в германской генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Россия 3 июня направила допзапросы Германии и США. В документе Москва призвала стороны соблюдать нормы международного права, направленные на борьбу с терроризмом. В Минюсте Соединенных Штатов также воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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